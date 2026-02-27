La C21 bate su récord histórico con 3.000 inscritos y reúne a los mejores atletas élite en A Coruña

Vanessa Carvalho y David Korichei ganan la XVII C21 de A Coruña de 2025. Quincemil.

La XVIII edición del medio maratón C21 se celebrará este domingo a partir de las 9:30 horas, registrando un récord histórico de participación con 3.000 inscritos, la cifra más alta en la historia de la prueba.

Entre los atletas de élite confirmados figuran Carlos Mayo, Jesús Ramos, Edymar Brea y la gallega Ester Navarrete, además de representantes internacionales como Rono Cheptoo, Samson Kipyegon y Meshack Kipkurgat.

La prueba contará con dos salidas diferenciadas, una para la C21 y otra para la 5K, con cinco cajones de salida en cada carrera según los tiempos acreditados en el formulario de inscripción.

El recorrido discurrirá por puntos emblemáticos de la ciudad, con salida y meta en la plaza de María Pita, atravesando plaza de Ourense, Linares Rivas, Ramón y Cajal, Alcalde Pérez Ardá, Salvador de Madariaga, Casa del Mar, el puerto hacia Oza, los muelles, Primo de Rivera, Juana de Vega, Riazor, Manuel Murguía y paseo marítimo hasta la llegada final.

Por motivos de seguridad y organización, se establecerán cortes de tráfico desde primera hora de la mañana, con los primeros activos a las 5:30 horas en los Cantones y cierre progresivo de las vías del recorrido a partir de las 9.00 horas, especialmente en Monte Alto, Ciudad Vieja y Ensanche.

La circulación se restablecerá de forma gradual a medida que avance la prueba.

Los participantes contarán con servicios centralizados en la plaza de María Pita, incluyendo guardarropa, baños y fisioterapia.

En este mismo espacio se habilitará la zona de recogida de la medalla finisher para quienes completen los 21 kilómetros, asegurando una experiencia completa y organizada para todos los corredores.