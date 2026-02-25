La Diputación de A Coruña aborda la brecha de género en el deporte con una jornada en INEF

La Diputación de A Coruña celebrará el próximo jueves 5 de marzo la III Jornada sobre la Brecha de Género en el Deporte, una cita incluida en la programación con motivo del Día Internacional de la Mujer que busca poner el foco en las desigualdades que todavía persisten en el ámbito deportivo.

El encuentro tendrá lugar a las 19:00 horas en el salón de actos del INEF de Bastiagueiro y reunirá a especialistas de distintos perfiles para compartir experiencias y propuestas que contribuyan a avanzar hacia un modelo deportivo más justo e inclusivo.

La jornada arrancará con la presentación de la periodista deportiva Lucía Dávila. A continuación, la profesora de la Universidade de Vigo e investigadora del CIDEGA Marian Fernández Villarino ofrecerá el taller formativo La biología de la mujer y el entrenamiento deportivo. El principio de individualización, centrado en la necesidad de adaptar la preparación física a las características fisiológicas femeninas.

Desde las 19:45 horas se celebrará una mesa redonda en la que participarán Miriam Ríos, árbitra y exjugadora del Deportivo Abanca; Lino López, entrenador del BAXI Ferrol; Mado González, psicóloga deportiva y entrenadora de atletismo; y Alejandra Martín, jugadora del Marineda Hockey Patines y fisioterapeuta.

El debate abordará cuestiones como la proyección mediática del deporte femenino, el acceso a puestos técnicos y directivos, las condiciones laborales y los desafíos aún pendientes para alcanzar una igualdad efectiva.