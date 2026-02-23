Los nadadores coruñeses Silvia Ortiz y Guille Simón firman un pleno de oros en el campeonato gallego

La natación coruñesa vivió un fin de semana brillante con la actuación de Silvia Ortiz Esparza y Guillermo Simón Garrido, que firmaron un espectacular pleno de cuatro medallas de oro cada uno en el Campeonato Gallego celebrado los días 21 y 22. Ambos nadadores, integrantes del Liceo, confirmaron su excelente momento de forma tras destacar también la semana pasada en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas disputado en Pontevedra.

Con solo 13 años (nacida en 2012), Silvia Ortiz protagonizó una actuación impecable. Compitió en cuatro pruebas -400 estilos, 200 mariposa, 1.500 libre y 800 libre- y se impuso en todas ellas.

"Venía un poco cansada del anterior campeonato, pero con muchísima motivación", explica su padre, Gonzalo Ortiz. "Siempre se le resistían los oros, se quedaba a centésimas. Este año trabajó muchísimo y desde la primera prueba salió convencida", añade.

El sábado abrió su participación con el 400 estilos, donde logró el oro con autoridad. Poco después afrontó el 200 mariposa, una de sus especialidades y una de las pruebas más exigentes. "El año pasado en el Campeonato de España se quedó cuarta por una centésima y le dolió mucho", recuerda su padre. Esta vez se sacó esa espina y subió a lo más alto del podio.

Ya por la tarde llegó el 1.500 libre, que dominó con claridad pese al desgaste acumulado. El domingo cerró su participación con el 800 libre, en el que también se impuso con solvencia.

Tras el campeonato, la propia Silvia quiso poner el foco en el trabajo colectivo: "Estoy muy contenta. El Club Liceo es una parte fundamental de esto y mis entrenadores me dieron muy buenas estrategias en todas las pruebas". La nadadora destacó especialmente la planificación táctica previa a cada carrera, que le permitió gestionar mejor los ritmos y el esfuerzo en pruebas tan exigentes.

El esfuerzo detrás de estos resultados es enorme. Silvia entrena seis días a la semana y completa alrededor de 45.000 metros semanales. "La natación es muy dura y muy solitaria. Tienes que tener mucha cabeza para meterte cada día en el agua y cumplir. Está agotada, pero feliz. Como dice ella, después de tanto trabajo ya le tocaba", señala su padre.

Silvia Ortiz Esparza en una de las pruebas de este fin de semana

Guille Simón, cuatro oros y récords

El éxito fue compartido con su compañero Guillermo Simón Garrido, también autor de cuatro oros en el campeonato autonómico y uno de los fondistas más prometedores de su edad.

La pasada semana, en el Campeonato de España por Comunidades Autónomas en Pontevedra, Guille ya había brillado al batir la mejor marca gallega de 14 años en 800 metros (en el pase) y en 1.500, prueba en la que fue tercero infantil. En 200 mariposa acabó quinto. En esa misma cita nacional, Silvia fue tercera infantil en el 200 mariposa y la mejor nadadora de su año (2012), confirmando su progresión.

Ambos entrenan a las órdenes de Jesús de la Fuente y Ane de la Fuente, técnicos del Liceo, y forman parte de un grupo caracterizado por la disciplina y el esfuerzo. “Se ayudan, se motivan y se exigen entre ellos. Eso les hace crecer”, concluye Gonzalo Ortiz.