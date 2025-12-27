Diego Calvo estrena el nuevo complejo deportivo de Elviña, en A Coruña, marcando 'goliños'

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, ha visitado esta mañana la actividad lúdica Goliños no Nadal que organizan la Real Federación Galega de Fútbol y la AFAC en el complejo deportivo de Elviña, en la ciudad deportiva de A Coruña.

El evento, en el que compiten de forma lúdica equipos de categoría biberón, sirvió para oficiar un estreno oficioso de la instalación, que ha sido renovada de forma integral durante este 2025.

Acompañado del presidente del ente federativo, Pablo Prieto, y del máximo mandatario de la AFAC, Juan Vázquez, ha estado visitando los diferentes partidos junto al responsable provincial de deportes, Roberto García.

Ambos han aprovechado para hacer un tour por las instalaciones, en una jornada donde los equipos del Victoria CF, AD Cristo Rey, CD Zas, Atlético Cercedense, CD Ciudad, Ural Español CF, Atlético Castros, Sporting Coruñés SD, Brexo Lema SD, Oza Juvenil SD, Orillamar SD, Olimpico CF, ED Luis Calvo Sanz, UC Cee, Silva SD, Xuventude Laracha, Batallador SD y UD Carral compartieron vivencias y goles.