Javier González Fraga protagoniza en Arteixo (A Coruña) la segunda jornada de Casas Novas

La segunda jornada del concurso de Casas Novas se ha celebrado en Arteixo con Javier González Fraga como protagonista.

El segundo día de competición comenzó con dos nuevas pruebas de la categoría CSI1*, el Trofeo Porsche y el Trofeo Malard, en los que el jinete triunfó.

El gallego logró el primer puesto en el Trofeo Malard y la segunda posición en el Trofeo Porsche.

El primero en celebrarse fue el Trofeo Porsche, una prueba de velocidad y manejabilidad con alturas de 1.30m, en la que participaron 23 jinetes, con una amplia presencia nacional (14 binomios).

La victoria, como informa la organización, se la llevó Amelie Gachoud, consiguiendo su segundo trofeo del fin de semana tras triunfar en el Trofeo Veolia del viernes. Montando a Hello Franklin, paró el cronómetro a los 66.35s, siendo así la más rápida del Trofeo Porsche.

La amazona británica recibió el trofeo de manos de Jordi Curros, Gerente del Centro Porsche A Coruña.

El podio lo completaron dos jinetes españoles, el gallego Javier González Fraga, Fino, que se quedó a solo 8 centésimas de lograr el primer puesto delante de su público saltando con Obolesnky JGF; y el binomio formado por Íñigo Fernández de Mesa y Casper de Luxe, con un tiempo de 68.64s.

La cuarta y la quinta posición de la prueba fueron para dos amazonas españolas, Micaela Álvarez Gutierrez y Ainoa Calviño Rabón.

La segunda prueba de la categoría CSI1* fue el Trofeo Malard, a contrarreloj en alturas de 1,40m, con 28 participantes.

El más rápido fue Javier González Fraga, demostrando su gran estado de forma tras el segundo puesto conseguido en la primera prueba. El jiente local consiguió con Sonic JGF la victoria delante de su público en un tiempo de 61.18s y recibió el trofeo a manos de Enrique Mateo, importador de Champagne Malard en España.

Por detrás del gallego quedó la dupla formada por Patricio Valdenebro del Rey y Klimax van het Lindehof, con un tiempo de 62.63s, muestra del gran nivel de los jinetes españoles en las pruebas de CSI1* durante este fin de semana. El podio lo completó el italiano Matteo Bonagura, cerrando el crono en 65.24s montando a Quilazio.

La segunda jornada se completa en el centro hípico de Arteixo con el Trofeo Grupo Eulen, y el plato fuerte, el Gran Premio Longines, Trofeo Marqués de Riscal.