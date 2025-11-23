Estos fueron los ganadores de la carrera de Novo Mesoiro, la última de la temporada Coruña Corre

Más de 1.000 deportistas participaron esta mañana de domingo en la carrera popular de Novo Mesoiro, que supuso la despedida de la temporada del circuito Coruña Corre, tras siete pruebas disputadas en los barrios de la ciudad.

En esta última cita del año, Antón Gómez López y Alba Raso Mora ganaron la prueba absoluta y se subieron a lo más alto del podio en las categorías masculina y femenina, respectivamente. Estuvieron acompañados por Noa Mirantes, Abdelaziz Fatihi, Inés Pampín y Bruno Salido.

El concejal de Deportes, Manuel Vázquez, participó en la entrega de trofeos realizada en el polideportivo municipal del barrio, donde hizo balance de esta temporada recalcando "las buenas cifras de participación registradas, que reflejan un notable aumento del público femenino con respecto a los años anteriores, por ejemplo".

Además, el edil avanzó que muy pronto se abrirá la inscripción en el medio maratón de A Coruña, la C21, que se celebrará el domingo 1 de marzo.

En recuerdo al atleta Jesús Bernal

Esta mañana, en los instantes previos a la carrera de Novo Mesoiro, las personas participantes guardaron un minuto de silencio en homenaje al atleta ferrolano Jesús Bernal, fallecido este mes de noviembre a los 78 años, y que era un habitual en las pruebas del circuito de la ciudad.

Bernal, una persona muy querida en el ámbito de las carreras tanto en Galicia como en muchos otros puntos de la geografía nacional, acumuló más de 2.800 pruebas deportivas y 20.000 kilómetros recorridos a lo largo de su trayectoria.

Hoy, los y las deportistas situados en la línea de salida en la calle dos Ancares recordaron su figura, presente este mismo año en citas como las carreras de la Torre, Matogrande, San Pedro de Visma y Os Rosales.