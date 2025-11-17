Más de 1.100 personas correrán en A Coruña en el cierre de la temporada Coruña Corre en Novo Mesoiro

Más de 1.100 personas han confirmado su participación en la carrera popular de Novo Mesoiro, que este domingo 23, desde las 10:00 horas, pondrá el broche final a la temporada 2025 del circuito Coruña Corre.

La cita reunirá tanto a deportistas de categoría absoluta como a participantes de las distintas pruebas inferiores, desde sub-18 hasta peques.

Antes del inicio de la carrera, el Ayuntamiento rendirá homenaje al atleta gallego Jesús Bernal, fallecido a comienzos de noviembre a los 78 años.

Con más de 2.800 carreras completadas en todo el país y más de 20.000 kilómetros acumulados, Bernal era un clásico del circuito popular, muy querido por la comunidad deportiva.

Este mismo año participó en las pruebas de la Torre, Matogrande - Xuxán, San Pedro de Visma y Os Rosales.

Con salida y meta en la rúa dos Ancares, junto al pabellón polideportivo municipal de Novo Mesoiro, la prueba contará con servicio de duchas, guardarropa y avituallamiento para todas las personas participantes.

Además, los dorsales podrán recogerse el mismo domingo desde las 9:00 horas en el pabellón, hasta una hora antes del inicio de cada categoría inferior.