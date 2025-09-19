La competición ciclista Pumptrack de Miño (A Coruña) formará parte de la Copa Galicia

La competición ciclista I Pumptrack de Miño formará parte de la Copa Galicia. Así lo ha confirmado el Concello este viernes sobre una prueba en la que también participan como organizadores la A.E.S. Sportkids, la Federación Galega de Ciclismo y el Club Ciclista Miñotauros.

El evento tendrá lugar el sábado 27 de septiembre con los entrenamientos comenzando a las 15:00 horas. A las 16:30 horas se disputará la liga local mientras que la prueba clasificatoria para el torneo gallego será a las 17:00 horas. La final tendrá lugar a las 18:30 horas.

Las categorías competitivas van desde promesa hasta máster 50.

Además, el Concello recuerda que durante el día de la competición la zona de estacionamiento del Pumptrack, un circuito inaugurado en el 2023, quedará reservada para las carpas y los equipos participantes.

El público asistente podrá estacionar en las zonas colindantes al aparcamiento de autocaravanas.