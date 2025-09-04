La Vuelta Ciclista a España llega a Galicia: promueven un boicot al equipo israelí como en Bilbao

Banderas a favor de Palestina al paso de los ciclistas en la 11ª etapa de La Vuelta. EFE EFE

La imagen de las banderas de Palestina mientras pasaban los ciclistas de la Vuelta a España fue una de las más compartidas y comentadas ayer miércoles. La protesta celebrada durante la 11ª etapa en Bilbao se debe a la presencia de un equipo de Israel y podría extenderse a Cantabria, Asturias y Galicia durante las siguientes jornadas.

La manifestación (mucho mayor de las acciones de protesta realizadas durante el Tour de Francia) terminó en Bilbao con tres detenidos, cuatro agentes lesionados y la cancelación de la prueba tres kilómetros antes de la línea de meta "por seguridad". La organización contabilizó tiempo para la clasificación general, pero no proclamó ganador de la prueba.

La ministra de Juventud e Infancia, Siro Rego, de origen palestino, publicó horas después un texto en X: "La sociedad española está dando una lección de humanidad. Las protestas en La Vuelta demuestran nuestro compromiso con la paz y los derechos humanos. En Palestina, más de 63.000 personas ya no se sienten 'en peligro' porque han sido asesinadas por Israel. Basta ya".

"Somos un equipo ciclista profesional y como tal nuestro compromiso es el de seguir corriendo en La Vuelta a España. Cualquier otra acción establecería un precedente peligroso en el ciclismo no sólo para nosotros sino para todos los equipos", aseguraba por su parte equipo Israel Premier Tech, también a través de X.

Todo parece indicar, por tanto, que el equipo que cuenta en su directiva con Sylvan Adams, amigo personal de Benjamin Netanyahu, no se retirará de la Vuelta Ciclista a España y que las manifestaciones continuarán tanto en Cantabria como en Asturias y Galicia, a donde el evento deportivo llega este domingo. Estas son las etapas que se disputarán en la comunidad gallega:

Domingo 7 de septiembre: de A Veiga / Vegadeo a Monforte de Lemos, 167,8 kilómetros de tipo media Montaña

Lunes 8 de septiembre: descanso

Martes 9 de septiembre: de Poio a Mos, Castro de Herville. 167,9 kilómetros de tipo media montaña

Miércoles 10 de septiembre: de O Barco de Valdeorras a Alto de El Morredero. 143,2 kilómetros, tipo ondulado con final en alto

Galicia acogerá por tanto las etapas 15, 16 y 17 de La Vuelta, que terminará el 14 de septiembre en Madrid. La primera vez que la comunidad gallega acogió una prueba de este evento deportivo fue durante la edición de 1936 y desde entonces ha sido salida oficial de la carrera en ocho ocasiones.

Tres gallegos han ganado La Vuelta: los hermanos Delio y Emilio Rodríguez, en 1945 y 1950; y Álvaro Pino, en 1986. Galicia, además, ha dejado para la historia un ganador del Tour de Francia: Óscar Pereiro, en 2006.