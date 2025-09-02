Ferrol será meta de la XXIII Volta Ciclista a Galicia: de la plaza de Armas al muelle de Curuxeiras

Ferrol será la meta de la XXIII Volta Ciclista a Galicia, que se celebrará del 11 al 14 de septiembre. La ciudad ferrolana acogerá la cuarta y última etapa de la prueba, que discurrirá entre la plaza de Armas y el puerto de Curuxeiras.

El evento se ha presentado este martes en la Cidade da Cultura de Santiago, a donde se ha desplazado el alcalde de Ferrol, José Manuel Varela Rey. El acto contó con la participación del secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete, el presidente de la Federación Galega de

Ciclismo, Juan Carlos Muñiz Nieto, y el presidente de la Autoridade Portuaria de

Ferrol-San Cibrao, Francisco Barea, entre otros.

Más de un centenar de deportistas participarán en al competición, que llegará el 14 de septiembre a Ferrol tras pasar por Ribadumia, Caldas de Reis y Barreiros. El recorrido de la ciudad ferrolana será de 130 kilómetros y discurrirá por varios puntos de la comarca, con salida en la plaza de Armas y meta en el muelle de Curuxeiras.

Galicia, señaló Rey Varela, es un escenario extraordinario para eventos como el de la Federación Galega de Ciclismo y la Xunta de Galicia. A este respecto, el regidor señaló que la ciudad está duplicando el carril bici como "una apuesta de presente y de futuro" y espera que, tras la Volta Ciclista a Galicia, Ferrol acoja otros muchos eventos deportivos.