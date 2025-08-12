Valdoviño (A Coruña) organiza la marcha ciclista de Meirás el domingo 17 de julio

La Vuelta Ciclista a Meirás, en el ayuntamiento de Valdoviño, se celebrará este domingo 17 de agosto, alcanzando su 31.ª edición.

Se trata de una cita clásica del calendario estival del municipio que organiza la Asociación de Vecinos de Meirás, con la colaboración del consistorio.

Esta prueba consiste en una marcha pensada para toda la familia, niños y mayores, con la que disfrutar sobre dos ruedas de algunas de las estampas más bonitas de Meirás.

Partirá a las 10:30 horas del local social, y la participación es gratuita, pero con inscripción previa. Esta podrá formalizarse el sábado 16 de agosto, en el mismo local vecinal, de 20:00 a 21:00 horas, y también el propio domingo, desde las 9:30 horas y hasta 10 minutos antes del inicio de la vuelta.

La marcha se celebrará en un ambiente festivo, y se premiará la participación del ciclista más joven y también del más joven pedaleando, así como del de mayor edad y del más original.

El operativo de seguridad, según informan fuentes municipales, contará con la participación de la Policía Local y la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de Valdoviño.