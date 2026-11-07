Pasión por el Liceo en A Coruña: revenden las camisetas firmadas de los jugadores por 200 euros

La pasión por el Liceo que se vive en A Coruña traspasa la pista. Este viernes el club presentaba su plantilla y su nueva equipación en Marineda City y, un día después, ya están disponibles en plataformas de segunda mano las camisetas firmadas por el equipo. Por lo menos dos de ellas se están ofreciendo ya a 200 euros.

En el evento celebrado ayer Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres ‘Pastoriza’, Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno, Platero, Blai Roca y Toni Pérez se encontraron con la afición, a quien repartieron diferentes premios en una cita que contó con la actuación de Freestyle People.

El equipo liceísta pudo conocer en primera persona a muchos de sus aficionados, con quienes compartieron fotos y también firmas.

Ahora algunas de estas llegarán previsiblemente a nuevas manos.

El club verdiblanco, uno de los más laureados de España y vigente campeón de la Copa del Rey, intentará de nuevo este año hacerse con este título y con el de Liga, que se escapó en el último partido de la temporada.

Instante de la presentación. @LeoLopezFoto.

En plataformas de venta de segunda mano abundan las camisetas deportivas firmadas por jugadores, pero pocas alcanzan el precio con el que se ofrecen las del Liceo.

Así, por ejemplo, una elástica del Barça firmada por Pedrito se vende a 90 euros y otra de la Real Sociedad firmada por Oyarzabal se ofrece por 50 euros.

Precisamente ese es también el precio de venta de la nueva camiseta del Liceo que se vende en la web de Macron, la marca responsable de su fabricación y diseño, eso sí, sin las firmas.