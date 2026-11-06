El Liceo presenta en Marineda City a su plantilla para la temporada 2026/27

El Hockey Club Liceo presentó este viernes a su plantilla para la temporada 2026/27 en el centro comercial Marineda City. El acto, abierto al público, reunió a jugadores y aficionados en la plaza Emilia Pardo Bazán, donde el equipo coruñés compartió una tarde de deporte, música y entretenimiento para dar a conocer a sus seguidores la nueva campaña.

La presentación comenzó con una actuación de Freestyle People, considerado el primer grupo de freestyle inclusivo de la historia. Formado por jóvenes con y sin discapacidad, el colectivo ofreció un espectáculo que utiliza la cultura urbana y las rimas improvisadas como herramientas de expresión e inclusión. El proyecto nació de la colaboración entre la Asociación Poten100mos y Gallos del Norte.

Uno de los momentos centrales de la jornada llegó con la aparición de los jugadores del Liceo, que lucieron la nueva equipación para la temporada. Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres ‘Pastoriza’, Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno, Platero, Blai Roca y Toni Pérez participaron en el encuentro con los aficionados y lanzaron bolas al público que escondían diferentes premios.

Entre los regalos repartidos durante la actividad había abonos para la temporada, camisetas oficiales y bufandas del club, además de otras sorpresas. La iniciativa permitió acercar a la plantilla a sus seguidores fuera de la pista y compartir con ellos el inicio de una nueva campaña.

La tarde concluyó con una sesión de fotografías y firmas de autógrafos, en la que los asistentes pudieron llevarse un recuerdo junto a los jugadores del conjunto verdiblanco.