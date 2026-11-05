El Liceo se presenta ante su afición este viernes en Marineda City: fotos con jugadores y premios

El Hockey Club Liceo se presentará este viernes, 6 de noviembre, ante su afición en el centro comercial Marineda City. El evento, abierto al público, servirá para presentar la temporada 2026/27 y combinará deporte, música y entretenimiento.

La cita tendrá lugar mañana viernes, a partir de las 18:30 horas, en la plaza Emilia Pardo Bazán, en la planta baja, frente a Zara.

La presentación arrancará con una actuación de Freestyle People, el primer grupo de freestyle inclusivo de la historia, formado por jóvenes con y sin discapacidad, que ofrecerán un espectáculo de freestyle. Este grupo nacido de la colaboración entre la Asociación Poten100mos y Gallos del Norte utiliza el freestyle y la cultura urbana como herramientas de inclusión, participación y expresión, demostrando que el talento no entiende de capacidades ni de etiquetas.

Tras la actuación, llegará uno de los momentos más esperados de la tarde: la entrada de los jugadores del Hockey Club Liceo con la nueva equipación. Arnau Xaus, Edu Lamas, Jacobo Copa, Dava Torres 'Pastoriza', Eloi Martínez, Nuno Paiva, Bruno, Platero, Blai Roca y Toni Pérez serán los encargados de lanzar las bolas al público con diferentes premios, como abonos para la temporada, camisetas de la nueva temporada, bufandas oficiales y sorpresas.

Además, como broche final, los asistentes podrán fotografiarse con los jugadores y conseguir sus autógrafos, en un encuentro que permitirá al equipo compartir con su afición el comienzo de una nueva temporada.