La afición del Leyma Coruña organizará una marcha en autobús desde la plaza de Pontevedra hasta el Coliseum

La afición del Leyma Coruña quiere convertir la previa del partido de este domingo en una auténtica fiesta del baloncesto. La peña Espíritu 23 ha organizado una iniciativa para reunir a la Familia Naranja en el centro de la ciudad y desplazarse conjuntamente hasta el Coliseum, donde el conjunto coruñés disputará su próximo encuentro.

La convocatoria está fijada para las 11:00 horas en la plaza de Pontevedra. Desde allí, los seguidores comenzarán una jornada de animación que tendrá como protagonistas los cánticos, las sorpresas y el ambiente festivo, con el objetivo de acompañar al equipo desde antes incluso de que comience el encuentro.

La propuesta busca que la afición viva el partido de una manera colectiva, llevando el ambiente habitual de las gradas también a las calles de A Coruña. La idea es congregar a seguidores de distintas edades y grupos para compartir el desplazamiento hasta el pabellón y hacer sentir el apoyo al Leyma desde los momentos previos al choque.

Para facilitar esta iniciativa, Espíritu 23 ha agradecido públicamente la colaboración de Tranvías de A Coruña, cuya ayuda permitirá reunir a los aficionados y organizar el traslado hasta el Coliseum.

La peña ha difundido la convocatoria a través de sus redes sociales con un mensaje directo a los seguidores: "Gritar, cantar y animar en el bus". Bajo los lemas #ANosaArroutada y #ElEspírituQueNosUne, la agrupación pretende que la jornada sea una muestra más de la conexión entre el equipo y su afición.

El punto de encuentro será, por tanto, la plaza de Pontevedra a las 11:00 horas de este domingo, desde donde arrancará una previa diferente para acompañar al Leyma Coruña en una nueva cita deportiva ante su público.