El vídeo viral del triple imposible de Caio Pacheco que hizo estallar a la afición del Básquet Coruña

El base brasileño provocó una explosión de felicidad en el Coliseum al anotar en el último segundo del encuentro Te puede interesar : Pasión por el Liceo en A Coruña: revenden las camisetas firmadas de los jugadores por 200 euros

Básquet Coruña firmó su tercera victoria de la temporada. Esos tres triunfos comparten un denominador común y es que todos han llegado en el Coliseum de A Coruña. Sin embargo la victoria de este domingo ante Andorra por 103 a 100 tiene un protagonista absoluto: Caio Pacheco.

El base brasileño anotó el triple ganador sobre la bocina en una acción espectacular. Los coruñeses tenían la última posesión y Jorgensen buscó el triple en un lanzamiento a seis segundos del final. Caio cogió el rebote, salió a zona exterior mientras veía el tiempo que restaba y en una maniobra complicada consiguió lanzar en suspensión. La bola daba en el tablero a la vez que el crono se para en los cero segundos.

Todo el equipo corrió a abrazar a Caio en una piña espectacular, mientras el Coliseum estaba en pie aplaudiendo la espectacular acción de su jugador. Carles Marco reconocía en rueda de prensa que "de vez en cuando no viene mal que la suerte caiga de tu lado".

El conjunto naranja firma un buen arranque liguero con tres victorias y cuatro derrotas y suma dos triunfos consecutivos. La próxima semana toca viajar a una de las canchas más complicadas del baloncesto nacional: el Roig Arena de Valencia. El partido se jugará el domingo a las 12 horas. El siguiente encuentro en el Coliseum será el domingo 22 a las 12:30 ante Lleida.