El regreso del FC Barcelona a Riazor ocho años después de su última visita liguera terminó convertido en una tarde amarga para el deportivismo. El Deportivo cayó por 1-5 ante el conjunto azulgrana en un encuentro que comenzó con alternativas y en el que los coruñeses llegaron a responder al primer golpe visitante, pero que acabó decantándose por la enorme pegada del equipo dirigido por Hansi Flick.

El partido comenzó de la peor manera posible para los blanquiazules. Lamine Yamal adelantó al Barcelona en el minuto 2, después de una acción en la que Dani Olmo dejó pasar el balón y despistó a la defensa deportivista. El tempranero tanto descolocó al equipo de Antonio Hidalgo, pero el Dépor reaccionó con personalidad y encontró pronto el empate.

Aubameyang aprovechó un error de Pau Cubarsí para robarle el balón, plantarse ante Joan García y superarlo con una precisa vaselina en el minuto 9. El gabonés hizo estallar Riazor y devolvió la igualdad a un encuentro que había arrancado a un ritmo frenético. El Deportivo incluso tuvo una oportunidad para ponerse por delante, pero Joan García evitó el tanto de Bil Nsongo con una gran intervención.

La alegría local, sin embargo, duró poco. El Barcelona fue imponiendo su dominio con la posesión y encontró espacios para volver a golpear. Dani Olmo culminó en el minuto 20 una acción iniciada por Anthony Gordon, que puso el balón atrás para que el centrocampista definiese y estableciese el 1-2.

El Deportivo intentó mantenerse dentro del partido, pero tuvo que recurrir en varias ocasiones a Leo Román para evitar que la diferencia aumentase antes del descanso. El guardameta fue uno de los protagonistas de la primera mitad, con intervenciones de mérito ante las llegadas azulgranas. El Barcelona se marchó a vestuarios con ventaja, aunque el marcador todavía dejaba margen para la esperanza coruñesa.

La reanudación terminó de inclinar el encuentro. Apenas habían transcurrido cinco minutos cuando Raphinha aprovechó un centro de Lamine Yamal para marcar de cabeza y colocar el 1-3. El tanto permitió al conjunto azulgrana jugar con mayor tranquilidad, mientras el Deportivo empezó a acusar el desgaste y las dificultades para recuperar el balón.

Antonio Hidalgo buscó respuestas desde el banquillo con diferentes movimientos, pero el Barcelona mantuvo el control. La diferencia de recursos y la capacidad azulgrana para encontrar espacios terminaron pesando demasiado para un Dépor que ya no logró recuperar la iniciativa de los primeros minutos.

El último tramo confirmó la superioridad visitante. Raphinha volvió a encontrar portería en el minuto 83 para firmar el 1-4 y completar una actuación sobresaliente. El brasileño todavía tuvo tiempo de redondear su noche con un tercer tanto en el tiempo añadido, aprovechando una asistencia de Lamine Yamal para establecer el definitivo 1-5 en el minuto 90.

La goleada dejó sin premio la reacción inicial del Deportivo, que había conseguido levantarse del tempranero gol de Lamine Yamal y devolver la igualdad al marcador. Sin embargo, la calidad individual y la eficacia del Barcelona terminaron marcando una diferencia demasiado grande para los coruñeses.