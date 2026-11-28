Un incidente de ciberseguridad en LALIGA afecta a datos de socios del Deportivo

Los datos personales de los socios del Deportivo se podrían haber visto afectados tras un incidente de ciberseguridad sufrido por LALIGA. El club blanquiazul ha enviado este sábado un comunicado a su afición alertando de este hecho y de las medidas de prevención que se pueden tomar. Los hechos se están investigando en una operación todavía en curso.

Según el Dépor, LALIGA informó del acceso no autorizado de un tercero a las plataformas tecnológicas que sirven de soporte para sus servicios digitales. Dicho acceso se habría producido entre el 14 y el 16 de noviembre, aunque no fue hasta el día 18 cuando LALIGA tuvo conocimiento de lo ocurrido.

Dos días después, el 20 de noviembre, la organización se lo comunicó al club.

Tras este incidente, algunos de los datos personales que se podrían haber visto afectados son el nombre, apellidos y DNI de los socios, así como su dirección postal, país, género y fecha de nacimiento o su email.

Por el momento, no consta que la información bancaria o los medios de pago se pudieran ver afectados.

LALIGA ha activado ya sus protocolos de seguridad cerrando este acceso y reforzando los controles de los sistemas afectados, garantizando la continuidad del servicio.

Además, la organización ha recurrido al apoyo de expertos externos para determinar el alcance exacto del incidente y ha notificado también lo ocurrido a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Por su parte, el Deportivo activó también su protocolo interno de brechas de seguridad, notificando asimismo a la AEPD y ha requerido a LALIGA toda la información técnica de la investigación.

Recomendaciones

Dirigiéndose a la afición, el Dépor recomienda tomar algunas precauciones.

Entre ellas, recuerda que se debe desconfiar de correos electrónicos, SMS o llamadas telefónicas de remitentes desconocidos o inesperados que soliciten contraseñas, códigos de verificación, datos bancarios o pagos, aunque mencionen sus datos personales o aparenten proceder del Club o de LALIGA y no entrar en enlaces o descargar archivos sospechosos.

En caso de recibir una comunicación sospechosa, se puede comprobar su origen entrando en la web o los canales oficiales del Deportivo y LALIGA de manera externa, sin pulsar en los enlaces ni utilizar los datos de contacto del mensaje. De detectar un fraude se debe acudir a las autoridades.

"Lamentamos lo ocurrido y la preocupación que esta situación pueda causarle. Si tiene alguna duda o desea solicitar más información sobre este incidente y la posible afectación de sus datos personales, puede contactar con LALIGA en dpo@laliga.es y con el Club en dpo@rcdeportivo.es", concluye el comunicado.