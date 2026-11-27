El Deportivo celebrará su 120 aniversario con un partido de leyendas contra el Real Madrid. El encuentro tendrá lugar el próximo martes 8 de diciembre en ABANCA-Riazor y será uno de los grandes atractivos de una jornada festiva con la que el club quiere reunir a toda la familia deportivista. Entre sus asistentes, Manuel Pablo ya ha hecho pública su participación a través de las redes del propio club.

Y es que el Dépor ha confirmado este viernes la cita tanto a través de sus redes sociales como en su página web, después de haber adelantado algunos detalles a sus abonados mediante un correo electrónico. El partido comenzará a las 16:15 horas y enfrentará a las leyendas del conjunto coruñés con un equipo de veteranos del Real Madrid.

La cita tendrá además un significado especial, ya que servirá para recordar el 25 aniversario del Centenariazo, la histórica victoria del Deportivo frente al Real Madrid en la final de la Copa del Rey disputada el 6 de marzo de 2002 en el Santiago Bernabéu.

Pero la celebración no se limitará al encuentro entre antiguos futbolistas. La jornada comenzará por la mañana con la final de un torneo de aficionados y también incluirá un homenaje a las actuales plantillas masculina y femenina del Deportivo, así como a las distintas generaciones de jugadores, técnicos y profesionales que han formado parte de la historia del club.

El mismísimo Manuel Pablo ha aparecido en las redes del Dépor con un cartel en el que pone: "La fiesta del 2022 me la perdí, pero la del 120Nariazo no". Por lo que es evidente que podremos ver al actual entrenador del Fabril en el campo de Riazor de nuevo.

La música y otras sorpresas completarán el programa de una jornada pensada para deportivistas de todas las edades. El objetivo es convertir ABANCA-Riazor en el punto de encuentro de varias generaciones de aficionados para celebrar los 120 años de historia blanquiazul.

Entradas gratuitas

El Deportivo ya ha puesto a la venta las entradas para esta celebración a través de su página web de ticketing. Los abonados podrán acceder gratuitamente, aunque tendrán que retirar previamente su invitación.

Para el resto del público, las entradas tendrán un precio de cinco euros. Los socios de oro podrán conseguirlas tanto de forma presencial en la Oficina de Atención al Deportivismo (OAD) como a través de internet.

Así, el próximo 8 de diciembre, coincidiendo con el festivo de la Inmaculada Concepción, Riazor volverá a reunir a distintas generaciones de deportivistas en una jornada especial para conmemorar los 120 años de historia del club.