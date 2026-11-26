La vida de Yeremay ha dado un vuelco de 360 grados en los dos últimos años. El futbolista canario es el estandarte de un proyecto que ha llevado al Deportivo desde Primera RFEF a Primera División en apenas tres años. El canario tiene una de las fichas más altas de la plantilla y ha creado una sociedad recientemente para canalizar sus ingresos.

Bajo el nombre de Ye10Invest, esta sociedad fue creada este pasado mes de octubre con domicilio en Culleredo. En la información proporcionada a través del Boletín Oficial del Estado, aparece Yeremay Hernández como socio y administrador único de una sociedad limitada creada con 3.000 euros de capital social. Por el momento no consta ningún tipo de operación inmobiliaria ni inversión en bolsa.

Cada vez es más habitual que los deportistas canalicen sus ingresos a través de la creación de diferentes sociedades. Yeremay lo ha hecho a sus 23 años. El canario cumplirá 24 este próximo mes de diciembre y ya empieza a planificar su futuro más allá del fútbol.

Unos inicios complicados

Antes de convertirse en la estrella que es, Yeremay atravesó momentos complicados. Llegó a la cantera del Dépor en 2017 en edad cadete tras abandonar el Real Madrid. Su talento dentro del campo chocaba con una personalidad inmadura que le llevaron a cometer varios actos de indisciplina como el propio jugador ha llegado a reconocer en alguna ocasión.

Uno de los capítulos que le hizo recapacitar se produjo en junio de 2021. El Dépor juvenil se alzó con el título de campeón de España tras superar a Real Madrid y Barcelona en las semifinales y la final del torneo. Bajo el mando de Óscar Gilsanz, los coruñeses se hicieron con un título histórico que les permitió participar en la Youth League. El único jugador de campo que no tuvo un solo minuto en ninguno de los dos encuentros fue Yeremay.

Aquella experiencia le hizo ver la importancia del colectivo y el trabajo diario. El canario aprovechó la mala situación del club para llegar al primer equipo de la mano de Borja Jiménez. El extremo entrenaba con el primer equipo y participó en ocho encuentros saliendo desde el banquillo. En la siguiente temporada también fue revulsivo desde el banquillo y contó con 21 participaciones.

Su gran impacto llegó en la temporada del ascenso a Segunda División. Una inoportuna lesión lo dejó ko al inicio de campaña pero su reaparición dio un aire fresco al equipo. Acabó con 23 titularidades y cuatro goles. Su nombre ya sonaba con fuerza a nivel nacional y en Segunda División confirmó las buenas sensaciones. Terminó el primer año con quince goles en un Dépor que consiguió una salvación holgada. A pesar de las ofertas que llegaron, club y jugador llegaron a un acuerdo para mejorar sus condiciones y que Yeremay pudiera cumplir el sueño de llevar al conjunto blanquiazul a la máxima categoría, algo que se logró la temporada pasada. La alegría del ascenso contrasta con la lesión de pubis que le impidió rendir al 100% durante la temporada. Tras otro verano movido, Yeremay consiguió debutar en Primera y hacerlo con el escudo del Deportivo en el pecho.

Ofertas mareantes

La magia de Yeremay no ha pasado desapercibida para los diferentes clubes europeos. Chelsea y Juventus tuvieron al extremo en su radar aunque nunca llegó a concretarse una oferta concreta. También despertó el interés de Cesc Fábregas y su Como de Italia pero Yeremay declinó la oferta. El conjunto italiano está cuajando una temporada increíble tanto en Serie A como en Champions.

Sin embargo si hay un equipo en Europa que se obsesionó con Yeremay Hernández es el Sporting de Lisboa. El conjunto portugués llegó a ofrecer entre 35 y 40 millones de euros por hacerse con sus servicios. Club y jugador rechazaron las diferentes propuestas lisboetas. La Premier también puso sus ojos en el extremo canario y el Hull City lo intentó sin éxito este mismo verano.

Un jugador de club

Yeremay Hernández mantiene una gran relación personal con Massimo Benassi. El italiano no ha escondido nunca su admiración hacia el jugador canario. El canario quiere trabajar en su futuro y lo normal es que utilice su nueva sociedad para invertir tanto en el negocio inmobiliario como en bolsa aunque por el momento no tenga actividad.