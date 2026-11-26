El delantero blanquiazul confía en las opciones del Dépor ante el Barcelona este domingo: "Tenemos que darlo todo, dejarlo todo en el campo, como hemos hecho desde el principio de la temporada, y jugar sin complejos"

Aubameyang tras sufrir un accidente en A Coruña cuando iba a entrenar: "Fue un susto, pero estamos bien"

El delantero del Deportivo Pierre-Emerick Aubameyang ha sufrido un pequeño accidente de tráfico esta mañana cuando se dirigía a Abegondo para entrenar. El futbolista ha explicado lo sucedido en rueda de prensa y ha transmitido un mensaje de tranquilidad, asegurando que tanto él como la otra persona implicada se encuentran bien.

"Sí, un pequeño susto, pero al final estamos bien, es lo más importante. Son cosas que pasan en la vida. Para mí, lo más importante es que la persona que tuvo el accidente conmigo no tenga nada", ha señalado el jugador.

Aubameyang también ha hablado de su estado físico y de su proceso de recuperación tras la operación. El delantero ha explicado que su vuelta al trabajo ha sido rápida, ya que comenzó a entrenar poco tiempo después de pasar por el quirófano.

"Tengo que dar las gracias a la gente que estaba conmigo y con la que hemos trabajado mucho. Estoy bien. Ahora pienso que es la primera semana sin dolor, eso es buena señal", ha explicado.

El futbolista también ha detallado los problemas que tuvo en el tobillo durante su recuperación. Según ha contado, al intentar proteger la rodilla después de la operación, apoyaba mal el pie, lo que terminó provocándole molestias. No obstante, ha asegurado que después de dos días el tobillo ya estaba bien.

"Jugar sin complejos"

Más allá del accidente y de su recuperación, Aubameyang también ha valorado el próximo compromiso del Deportivo, que recibirá al Barcelona este domingo. El delantero se ha mostrado ilusionado con la posibilidad de disputar el encuentro y confía en que el equipo pueda competir por la victoria.

"Pienso que va a ser un buen partido contra el Barcelona. Estoy con muchas ganas de jugar este partido y jugamos en casa, vamos a luchar para ganar", ha afirmado.

El atacante ha reconocido que será un encuentro complicado, aunque ha dejado claro que el hecho de enfrentarse al conjunto azulgrana, donde vivió una etapa muy especial, no cambia su planteamiento. "Siempre pienso en este momento, pero no es algo especial. Es un partido contra uno de los mejores", ha señalado.

Aubameyang ha apelado a la ambición y la confianza del equipo para afrontar el duelo: "Tenemos que darlo todo, dejarlo todo en el campo, como hemos hecho desde el principio de la temporada, y jugar sin complejos, creyendo en nosotros porque tenemos un buen equipo".

"Yo estoy seguro que vamos a jugar un buen partido", ha dicho Aubameyang.