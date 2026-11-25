El partido entre el Racing de Santander y el Deportivo de A Coruña, previsto para el próximo sábado 5 de diciembre, ha sido declarado de alto riesgo por la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte. La decisión ha sido adoptada por la Comisión Permanente de este organismo, que ha incluido el encuentro entre los señalados por sus características de seguridad.

El choque se disputará a las 14:00 horas en los Campos de Sport de El Sardinero y corresponde a la jornada 15 de LaLiga EA Sports. Será uno de los últimos compromisos del Deportivo antes del parón navideño y supondrá una nueva visita a Cantabria para el conjunto blanquiazul.

La declaración de alto riesgo implica la puesta en marcha de medidas adicionales de seguridad antes y durante el encuentro. Entre ellas se encuentran el refuerzo de los controles en los accesos al estadio, una mayor vigilancia de las aficiones y la habilitación de espacios específicos para los seguidores visitantes.

Asimismo, este tipo de encuentros puede conllevar restricciones en la venta de entradas en las taquillas del estadio durante el mismo día del partido, con el objetivo de mejorar el control de los asistentes y evitar posibles incidentes. Las fuerzas y cuerpos de seguridad también intensifican sus dispositivos preventivos y coordinan su actuación con los clubes y el resto de organismos implicados.

La Comisión Antiviolencia adopta estas decisiones después de analizar los informes de seguridad y distintos factores relacionados con cada encuentro, entre ellos los antecedentes, la posible presencia de grupos radicales y los desplazamientos previstos de aficionados. La declaración no supone que necesariamente vayan a producirse incidentes, sino que establece un nivel de prevención reforzado.

No es la primera vez que un partido del Deportivo recibe esta consideración durante la temporada. El pasado mes de septiembre, el organismo también declaró de alto riesgo el encuentro entre el equipo coruñés y el Real Betis, disputado en Riazor, así como el Celta-Racing de Santander.