El Dépor ya conoce el horario de su partido de Copa ante el Portugalete: así queda su calendario hasta final de año

El Deportivo ya tiene fecha y hora para su próximo compromiso de la Copa del Rey. El conjunto coruñés visitará al Portugalete el miércoles 2 de diciembre a las 19:00 horas, en el campo de La Florida, en un encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria del torneo. Los de Antonio Hidalgo buscarán una victoria que les permita seguir avanzando en una competición que siempre despierta ilusión entre la afición blanquiazul.

El calendario de los coruñeses llega especialmente cargado en este tramo final de 2026. Antes de viajar al País Vasco, el Dépor recibirá al FC Barcelona este domingo 29 de noviembre a las 16:15 horas en Riazor, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de Liga. Será una de las citas más atractivas del calendario liguero y una nueva oportunidad para que el equipo mida sus fuerzas ante uno de los grandes del fútbol español justo en el día de las elecciones generales.

Apenas tres días después llegará el compromiso copero frente al Portugalete. El partido se disputará a encuentro único, por lo que los blanquiazules necesitarán ganar para conseguir el billete a la siguiente ronda. La eliminatoria supondrá además un desplazamiento al País Vasco en una semana con muy poco margen de descanso.

La actividad no terminará ahí. El sábado 5 de diciembre, a las 14:00 horas, el Deportivo visitará al Racing de Santander en El Sardinero, en otro compromiso liguero que llegará apenas unos días después de la Copa del Rey. Posteriormente, los coruñeses volverán a Riazor para recibir al Athletic Club el domingo 13 de diciembre a las 16:15 horas, tan solo 45 minutos antes de que el Basquet Coruña juegue ante Baskonia, un horario que ya se conocía desde hace semanas.

El último encuentro de Liga previsto para este año será también en el estadio coruñés. El Deportivo se enfrentará al Real Madrid el domingo 20 de diciembre, aunque todavía está pendiente de confirmación la hora de inicio del partido. Será una de las grandes citas del cierre de año para el equipo y su afición.

Entre ambos compromisos ligueros podría aparecer una nueva fecha copera. Si el Deportivo elimina al Portugalete, disputará los dieciseisavos de final de la Copa del Rey, previstos para la semana del 16 al 18 de diciembre. En esa ronda se incorporarán también los cuatro equipos que participan en la Supercopa de España: FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Sociedad.

De esta forma, el Deportivo tiene asegurados cinco partidos antes de terminar 2026 y podría disputar un sexto si supera la eliminatoria frente al Portugalete. Un calendario exigente para el conjunto de Antonio Hidalgo, que tendrá que compaginar la lucha por sus objetivos en Liga con la ilusión de seguir avanzando en la competición del KO.