Una imagen del tráiler de "Dépor, voa", el nuevo documental del RC Deportivo sobre su regreso a Primera División. @rcdeportivo.

El documental del Dépor se estrenará en los cines de A Coruña el 26 de diciembre: el primero, Cantones

El deportivismo podrá revivir uno de los momentos más importantes de la historia reciente del club en la gran pantalla. El documental 'Dépor, voa' llegará a los cines el próximo 26 de diciembre, con Los Cantones Cines de A Coruña como primera sala en proyectar esta producción audiovisual, que recorre desde dentro la transformación deportiva, institucional y social del Real Club Deportivo y su regreso a la élite del fútbol español.

Los aficionados podrán adquirir sus entradas desde este martes 24 de noviembre a partir de las 12:00 horas. La preventa estará disponible a través de la página web de Los Cantones Cines, donde se podrán reservar las localidades para asistir al estreno.

Dirigido por Carlos Morán y Pablo Deus, el documental está producido por el RC Deportivo en colaboración con TBS, compañía responsable de otros proyectos audiovisuales deportivos como 'Luis Enrique: No tenéis ni **** idea', 'El día menos pensado' y 'Simeone, vivir partido a partido'. Además, supone el primer gran proyecto de Dépor Media, la productora de contenidos prémium impulsada por el propio club coruñés.

El ascenso, desde dentro

La producción está dividida en dos capítulos y ofrece un acceso especial al día a día de la entidad durante los últimos meses. El relato sigue al equipo en el tramo decisivo de la temporada 2025/26 y recoge desde dentro la consecución del regreso a Primera División, además de mostrar cómo se construyó un proyecto que va más allá del primer equipo masculino.

La cámara se adentra en diferentes áreas del club, desde el fútbol base y el equipo femenino hasta la dirección deportiva, las infraestructuras y el área social. También recoge los movimientos de la entidad durante el mercado de fichajes del verano de 2026, con imágenes y testimonios relacionados con algunas de las operaciones más destacadas.

Entre los protagonistas que participan en el documental figuran el presidente del RC Deportivo, Juan Carlos Escotet Rodríguez; la vicepresidenta, Michelle Clemente; el consejero delegado, Massimo Adalberto Benassi; y el director deportivo, Fernando Soriano. También intervienen los futbolistas Germán Parreño, Yeremay Hernández y David Mella.

Uno de los aspectos que abordará la producción será la planificación de la plantilla para afrontar el regreso a la máxima categoría. En este sentido, incorpora contenido exclusivo sobre la incorporación de Pierre-Emerick Aubameyang y las gestiones para garantizar la continuidad de Yeremay Hernández, dos de los movimientos más relevantes del verano deportivista.

Rodaje en varios países

'Dépor, voa' se rodó en diferentes escenarios de A Coruña, Valladolid, Madrid y Las Palmas, además de distintas localizaciones de Portugal e Italia. A través de imágenes inéditas, entrevistas y acceso directo a sus protagonistas, la producción pretende reconstruir las decisiones y el trabajo que han marcado la nueva etapa del club.

El documental supone también un paso adelante en la estrategia audiovisual del Deportivo, que busca desarrollar contenidos propios para acercar a los aficionados el funcionamiento de la entidad y mostrar las distintas dimensiones de un proyecto que ha recuperado su lugar en el fútbol español.

El estreno del 26 de diciembre permitirá a los seguidores blanquiazules contemplar en la gran pantalla una temporada que terminó con el esperado regreso a Primera División y conocer algunos de los detalles que no se vieron durante la competición.