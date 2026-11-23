El sorteo depara un desplazamiento lejano para un Dépor que se enfrentará a un equipo de Segunda Federación

Mañana de sorteo de Copa en la sede de la RFEF. El Deportivo ya conoce su rival para la segunda ronda. Los de Hidalgo viajarán a tierras vascas para medirse al Portugalete. El encuentro no tiene por ahora fecha y hora fijados pero esta segunda eliminatoria se jugará entre el 1 y 3 de diciembre.

El choque se jugará entre los partidos de Liga del Barcelona y la visita a Santander, programada para el sábado 5 de diciembre a las 14 horas.

El Dépor superó en primera ronda al Auriense por cero goles a tres. A pesar de ser un equipo de inferior categoría, los de Hidalgo sufrieron algo más de lo esperado. El Portugalete es un equipo que milita en Segunda Federación y está encuadrado en el grupo gallego. Actualmente es sexto clasificado con 19 puntos y está a diez del líder, el Sestao River.

El conjunto coruñés visitará el campo de La Florida, un estadio con un aforo de 5000 personas aunque habitualmente se habilitan algo menos de 4.000 entradas. El Dépor tratará de alcanzar la tercera ronda en un mes de diciembre en el que contará con partidos exigentes en liga al medirse al Racing de Santander, Athletic de Bilbao y Real Madrid.