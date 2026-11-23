El Deportivo - Athletic Club ya tiene horario: se jugará el domingo 13 de diciembre a las 16:15

El Deportivo ya conoce el horario de su partido contra el Athletic Club en Riazor. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se disputará el domingo 13 de diciembre a las 16:15 horas, después de que LaLiga haya anunciado este lunes los horarios de esa jornada.

El conjunto coruñés afrontará este compromiso en medio de un calendario exigente, con varios encuentros de máxima dificultad antes de despedir 2026. El primero de ellos será este domingo 29 de noviembre, cuando recibirá al FC Barcelona en Riazor a las 16:15 horas, en un partido correspondiente a la jornada 14 del campeonato. Será, precisamente, el mismo día de las elecciones generales.

Después, los blanquiazules visitarán al Racing de Santander en El Sardinero el sábado 5 de diciembre a las 14:00 horas. Entre ambos compromisos, el Deportivo también tendrá que afrontar la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, prevista entre el martes 1 y el jueves 3 de diciembre, aunque todavía está pendiente de conocer el día y la hora exactos de su encuentro. Hoy mismo tendrá lugar el sorteo y, posteriormente, la RFEF informará de los horarios.

El siguiente compromiso liguero será precisamente el duelo contra el Athletic Club, que visitará Riazor el domingo 13 de diciembre a las 16:15 horas. Será una nueva cita de interés para la afición deportivista, que tendrá la oportunidad de ver en A Coruña a otro de los históricos del fútbol español.

El calendario del Deportivo antes de terminar el año todavía incluye otro partido de máxima exigencia. Los blanquiazules recibirán al Real Madrid en Riazor durante el fin de semana del 20 de diciembre, aunque LaLiga aún no ha anunciado el horario definitivo de ese encuentro.

Solapamiento con Leyma Coruña

El horario hecho público esta mañana choca con la programación del Leyma Coruña, que ese mismo día se enfrenta a Baskonia en el Coliseum. El partido de los naranjas, si no hay modificación, empezará a las 17:00, tan solo 45 minutos después de que el árbitro determine el inicio en Riazor.