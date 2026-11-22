Denis Suárez sorprendió en la zona mixta tras el encuentro en Mendizorroza entre Alavés y Deportivo. El ex futbolista del Celta dejó un recado muy claro hacia el Deportivo: "Necesitan más humildad, vienen de estar diez años en Segunda".

Aunque el titular suena fuerte, el jugador desarrolló su argumento y aseguró que "tenía muchas ganas de este partido. Leo mucho la prensa de Galicia y he leído a varios periodistas de A Coruña diciendo que el Alavés era un equipo de capa caída y que se iba al descenso. Este partido es un ejemplo de lo igualada que es la Primera División".

Denis vivió un encuentro especial en el que logró además el gol que daba la tranquilidad a su equipo. El futbolista gallego celebró el tanto de manera especial y aseguró tres puntos que sirven al Alavés para superar al Dépor en la clasificación.

Hidalgo muy crítico

Antonio Hidalgo también mostró su malestar al término del encuentro al asegurar que parece que el Dépor es el único equipo que gastó dinero en este mercado de verano. El técnico deportivista entraba al trapo de las declaraciones ofrecidas por Quique Sánchez Flores en la previa del encuentro en las que aseguraba que el Dépor no era un recién ascendido normal y tenía un gran músculo financiero.