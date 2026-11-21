La victoria del Alavés ante el Deportivo fue clara y justa. Sin embargo, con el partido empatado y ya en la segunda mitad, llegó la jugada que lo cambió todo. Lucas Boyé se elevaba dentro del área y anotaba el segundo gol para su equipo con la cabeza. Giménez, como capitán del Deportivo, acudía rápidamente a hablar con el colegiado y pedir falta por un empujón sobre Loureiro.

El propio jugador del Dépor atendió a las cámaras de LaLiga nada más terminar el encuentro y fue claro: "para mí es falta clara. El árbitro interpreta que no es suficiente. Salto y en el aire me desequilibra para que no llegue a la pelota. El árbitro dice que es un toque leve".

El VAR no llamó al colegiado que desde el primer momento dio validez al tanto. El propio Loureiro reconocía nada más terminar el encuentro que tenía ganas de ver la jugada en la tele aunque para él la falta era clara.

El futbolista también asumió que el equipo no había tenido su mejor día. "No fue nuestro mejor partido y estuvimos mal ajustados. Ellos fueron superiores". El Dépor regresará a Coruña y empezará a preparar el duelo del próximo domingo ante el Barcelona a las 16:15 horas.