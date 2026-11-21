El Deportivo visita el campo de Mendizorroza para medirse al Alavés en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. Los coruñeses inician el choque con quince puntos, dos más que su rival. Los vitorianos encadenan ocho jornadas sin ganar después de que sumaran diez de los doce primeros puntos en juego de la temporada. Quique Sánchez Flores confía en que su equipo recupere sensaciones iniciales pero avisó en rueda de prensa del potencial del Deportivo.

Los de Hidalgo están encontrando cierta regularidad aunque necesitan dar un golpe encima de la mesa lejos de Riazor. Y es que fuera de casa tan solo han logrado una victoria en lo que va de temporada, la conseguida en La Cerámica tras ganar por dos goles a tres. La gran duda del partido radica en saber si Aubameyang tendrá minutos después de las molestias de tobillo que sufrió durante la semana.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en Mendizorroza: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Alavés - Deportivo.