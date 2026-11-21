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Alavés 1 - Deportivo 0: Sigue en directo el partido de LaLiga EA Sports
El Deportivo visita el campo de Mendizorroza y busca su segunda victoria lejos de Riazor de la temporada
El Deportivo visita el campo de Mendizorroza para medirse al Alavés en el encuentro correspondiente a la jornada 13 de LaLiga. Los coruñeses inician el choque con quince puntos, dos más que su rival. Los vitorianos encadenan ocho jornadas sin ganar después de que sumaran diez de los doce primeros puntos en juego de la temporada. Quique Sánchez Flores confía en que su equipo recupere sensaciones iniciales pero avisó en rueda de prensa del potencial del Deportivo.
Los de Hidalgo están encontrando cierta regularidad aunque necesitan dar un golpe encima de la mesa lejos de Riazor. Y es que fuera de casa tan solo han logrado una victoria en lo que va de temporada, la conseguida en La Cerámica tras ganar por dos goles a tres. La gran duda del partido radica en saber si Aubameyang tendrá minutos después de las molestias de tobillo que sufrió durante la semana.
Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en Mendizorroza: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Alavés - Deportivo.
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Min 18 Segunda amarilla para el Deportivo
Amarilla para Giacomo Quagliata tras derribar a Ángel Pérez en una falta que demuestra cierta precipitación y sensación de estar superado
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Min 17 Disparo de Ángel Pérez
Éstá ko el Dépor ante un Alavés que sigue generando peligro. Apertura de Boyé a Ángel Pérez que finaliza una acción individual con un disparo potente que saca Leo Román
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Min 14 Otra llegada del Alavés
El conjunto vitoriano está mucho mejor que el Dépor. Balón a la espalda de Ximo y centro muy peligroso que se pasea por el área y acaba en córner. Se lanza sin consecuencias
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Min 13 Sivera es un simple espectador
El guardameta del Alavés no ha tenido que aparecer ni una sola vez en estos trece primeros minutos de partido. Domina el Dépor pero lejos del área alavesista
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Min 7 Otro ataque del Alavés
Un nuevo ataque por banda derecha del Alavés en el que Ángel Pérez fuerza un córner. Se lanza sin consecuencias
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Min 6 Primer córner a favor del Dépor
Buena transición de Yeremay por banda y su centro es despejado a córner. Se lanza sin consecuencias
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Min 4 Primera amarilla del partido
El colegiado amonesta a Ximo Navarro por una falta en el inicio del ataque del Alavés. Falta peligrosa a favor de los locales
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Min 3 Intenta controlar el Dépor
Primeras posesiones largas del equipo de Antonio Hidalgo que tendrá que intentar remontar un día más
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Min 2 Gol del Alavés
Horrible comienzo del Deportivo. Despiste defensivo de Quagliata y Ángel Pérez no perdona en el mano a mano ante Leo Román
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Min 1: Arranca el partido
Primera posesión para el Alavés que opta por un envío en largo en su primera posesión
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El cuarteto arbitral ya posa en el centro del campo
El colegiado del partido es Víctor García, mientras que en las bandas estarán Julián Villaseñor y Judit Romano. En el VAR estará Pizarro Gómez
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Muchos huecos en Mendizorroza
Se esperaba una gran entrada en Mendizorroza pero la lluvia y el frío ha dejado a muchos en casa. Los aficionados del Dépor ya se hacen notar en el estadio del Alavés
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Calentamiento finalizado
Ambos equipos ya están en los vestuarios de Mendizorroza recibiendo las últimas instrucciones de sus técnicos. En cinco minutos arranca el Alavés - Dépor
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El banquillo del Deportivo
En el banquillo y esperando alguna oportunidad durante el choque se encuentran Germán Parreño, Ferllo, Alti, Villares, Mella, Amatucci, Angeliño, Asp Jensen, Giménez, Adama, Nsongo y Noé
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Día norteño en Vitoria
Llueve sobre Vitoria y el termómetro marca doce grados. La previsión indica lluvia durante todo el partido
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Así fue la llegada a Mendizorroza
La expedición deportivista ya está desde hace una hora en las instalaciones de Mendizorroza. Así fue su llegada
𝑰𝒎𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒕𝒐𝒅𝒐. #AlavésDépor #LaLigaEASports https://t.co/tQIRP7K90b— RC Deportivo (@RCDeportivo) November 21, 2026
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Equipos muy igualados en la tabla
El Dépor arranca la jornada con quince puntos mientras que el Alavés aparece con trece. Ambos equipos aparecen en medio de la clasificación
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Representación de la afición del Deportivo
La afición llenará las gradas de Mendizorroza y se espera una presencia masiva de aficionados deportivistas
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El once del Alavés
Quique Sánchez Flores apuesta por un once con Sivera, Tenaglia, Koski, Jonny, Ángel Pérez, Rebbach, Antonio Blanco, Denis, Pablo Ibañez, Toni Martínez y Boyé
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Auba titular
A pesar de los problemas de tobillo que sufrió esta semana el delantero es titular en Mendizorroza. Ximo, Noubi, Riki y Casadó son las otras novedades en la alineación blanquiazul