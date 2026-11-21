Horrible partido del Deportivo en Mendizorroza con derrota por tres goles a uno. Los coruñeses completaron una de las actuaciones más grises de toda la temporada. Solo Leo Román y Aubameyang se salvan en un Dépor que apenas generó peligro en todo el encuentro. La victoria permite al Alavés romper su racha de ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria y además los vitorianos superan a los coruñeses en la tabla.

Poco más de un minuto tardó el Alavés en decantar el choque a su favor. Un despiste defensivo de Quagliata permitía a Ángel Pérez plantarse solo delante de Leo Román. El extremo anotaba el tanto con suma facilidad. El error de Quagliata fue el primero de muchos. Hidalgo apostó por una zaga con Noubi y Loureiro y ambos se vieron superados. El belga regresaba dos meses después a la titularidad y realizó un mal encuentro.

El Dépor apenas generaba nada y Sivera vivía uno de los encuentros más cómodos de su trayectoria. El Dépor no conectaba con el centro del campo y ni Riki ni Casadó llevaban la pelota a los atacantes. Yeremay también pasó desapercibido y Leo Román empezó a comprobar que tendría una tarde ajetreada. Pérez fue un quebradero de cabeza por su banda y el Alavés ganaba absolutamente todos los duelos.

Con ese escenario los coruñeses se encontraron con un oasis en medio del desierto. Balón en largo de Noubi sobre Auba y en el mano a mano busca a Yeremay para regalarle el gol. La pelota toca en Tenaglia y marca en propia meta. Sin tirar a puerta el Dépor se marchaba al descanso con un inmerecido empate. Hidalgo buscó soluciones en el banquillo y dio entrada a Giménez y Adama. El uruguayo dio más carácter al equipo pero el Dépor seguía mostrando las mismas carencias.

Una mano de Soriano dentro del área provocó que el colegiado señalara penalti. Leo Román adivinaba la intención de Boyé y hacía una gran intervención para evitar el tanto. La gran acción del guardameta tampoco surtió el efecto deseado en sus compañeros y el Dépor seguía sufriendo. Una mala salida de pelota de Noubi acababa con un centro al segundo palo y Boyé hacía el segundo con un buen remate de cabeza. Los jugadores pedían falta pero el colegiado no cambió su decisión.

El Dépor lo buscó con Adama por banda. El extremo puso varios centros peligrosos que desgraciadamente no acabaron en gol. Con el Dépor volcado el Alavés disfrutaba de contras para sentenciar el choque. En una de ellas Noubi volvió a mostrar una preocupante falta de intensidad y Boyé regalaba el tanto a Denis Suárez. El canterano del Celta sentenciaba el choque y Mendizorroza celebraba la victoria de su equipo.