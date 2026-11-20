El Deportivo afronta este sábado un importante choque en Mendizorroza ante el Alavés a las 14 horas. El duelo medirá la fuerza de dos equipos bien situados en la tabla y que pelean por el mismo objetivo: mantener la categoría.

El conjunto alavesista encadena ocho jornadas consecutivas sin conocer la victoria y tratará ante su público de reencontrarse con las sensaciones de un inicio de temporada en el que sumaron diez de los primeros doce puntos en juego.

Por ello, su técnico ha querido concienciar a los suyos de la importancia que tiene el encuentro: "el Dépor es un equipo de nuestra liga y tiene un nivel similar al nuestro, pero viene muy reforzado por la gestión. La gestión que hace el Dépor provoca que, aunque venga de Segunda División, tiene una fortaleza y un músculo que no tienen todos los equipos de Primera. Por tanto, conviene recordar esto para que sepamos a qué equipo nos vamos a enfrentar porque no es un equipo cualquiera sino uno con un gran nivel. A pesar de ello, confío mucho en nosotros, en la afición y en conectarnos de nuevo con ellos para que salga un buen encuentro".

Los coruñeses llegarán a Vitoria pendientes del estado de Aubameyang. El delantero tuvo problemas de tobillo esta semana y el último entrenamiento será clave para conocer su estado real. Esa sesión también será importante para comprobar cómo llega Josema Giménez tras el parón por selecciones que le llevó a jugar en Argentina y Uruguay y regresar este jueves a Coruña.

La afición deportivista volverá a realizar un desplazamiento en masa y se espera la presencia de un número importante de aficionados blanquiazules. A pesar de llevar ocho años lejos de Primera, el Dépor disputó el año pasado en Mendizorroza el partido ante el Mirandés al que superó por un contundente uno a cinco.