El Deportivo trabaja ya con la mente puesta en el encuentro del próximo sábado ante el Alavés en Mendizorroza. Con los internacionales llegando a cuentagotas, Hidalgo tiene buenas noticias entre sus lesionados. Zaka y Ede encaran su recta final de recuperación y ambos buscan ya un estado de forma óptimo para poder competir junto al resto de compañeros.

El central polaco aprovechó este parón de selecciones para proseguir con su recuperación tras la lesión muscular sufrida en el partido ante el Levante disputado el pasado 16 de octubre. El central acumulaba en ese momento varias titularidades consecutivas y estaba siendo muy importante en el esquema de Hidalgo. Sin embargo durante su baja ha emergido con fuerza la presencia de Miguel Loureiro. El central ha tenido grandes actuaciones y ha suplido con garantías a Bright Ede.

También empieza a ver la luz Zaka. El delantero sufrió una aparatosa lesión de muñeca durante un entrenamiento y fue operado el pasado 25 de septiembre. Dos meses después empieza a acumular entrenamientos con sus compañeros y su vuelta parece cercana.

Pendientes de internacionales

El encuentro ante el Alavés deja poco margen a los jugadores que han ido convocados con sus selecciones. El último en llegar será Giménez que fue titular en el encuentro de esta pasada madrugada ante República Dominicana. El uruguayo solo podrá completar un entrenamiento antes de viajar a Vitoria.

Mella también jugó este martes por la tarde en Albania y estrenó titularidad con la sub21. El resto ya están en A Coruña y disponibles para Hidalgo. Nsongo, Amatucci y Noubi regresaron sanos y sin problemas físicos después de esos partidos internacionales.

El Dépor buscará en Mendizorroza una victoria lejos de Riazor que se le resiste desde la jornada 4, momento en el que superó al Villarreal en La Cerámica por dos goles a tres.