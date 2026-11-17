El ejercicio del ascenso a Primera finaliza con unas pérdidas de 12,17 millones y un patrimonio neto de algo más de 70 millones

Tal y como era de esperar los accionistas del Deportivo aprobaron por unanimidad los puntos del día recogidos en la Junta General Ordinaria de Accionistas del Deportivo de A Coruña. El capital representado en la Junta ascendía al 99,86%.

El ejercicio cerrado a 30 de junio con el ascenso a Primera División conseguido por el primer equipo masculino arroja unas pérdidas de 12,17 millones de euros y un patrimonio neto de 72,7 millones de euros.

En cuanto a las pérdidas, el club explica que 7,3 millones corresponden al primer equipo masculino, 1,03 al primer equipo femenino y 3,8 en la cantera. Hay que recordar que en la temporada 24-25 las pérdidas ascendían a 6,9 millones. Otro de los gastos que aumenta es el de personal que pasa de 17,5 millones a 26,1. Las primas y los nuevos fichajes disparan ese gasto de 11,9 millones a 19,2.

Además también se aprobó la reelección de los consejeros que finalizaban mandato. Juan Carlos Escotet, Massimo Benassi, Benito Couceiro Naveira y Marta Fernández Currás. Igualmente se aprobó la actualización de la retribución del Consejo aunque sin detallar el gasto exacto.

Un último dato importante es la utilización del fondo CVC que el club utiliza para la reforma de la Ciudad Deportiva de Abegondo. En el último ejercicio se ejecutaron 6,1 millones de euros con lo que el capital ya gastado asciende a los 15,02 de los 33,6 de los que dispone. Este importe debe ser devuelto en 47 años sin intereses a cambio del 1,5% de los derechos de televisión.