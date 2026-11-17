Antiviolencia propone 4.000 euros de multa a un aficionado por encender una bengala antes de un partido del Dépor

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha propuesto una sanción de 4.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 12 meses a un aficionado por encender una bengala en la cola de entrada al estadio antes de un partido del Deportivo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 29 de octubre, con motivo del encuentro entre el Auriense Cented Academy y el Real Club Deportivo de A Coruña, de Copa del Rey. Según recoge la propuesta de sanción, el seguidor encendió una bengala mientras esperaba para acceder al recinto deportivo.

Además, durante el registro de sus pertenencias, se le incautaron tres bombas de humo. Por estos hechos, Antiviolencia plantea una multa de 4.000 euros y que el aficionado no pueda entrar en instalaciones deportivas durante un periodo de un año.

Sanciones en Ferrol y Santiago

La relación de propuestas de sanción de Antiviolencia incluye otros dos incidentes registrados en Galicia durante el mes de octubre. Uno de ellos tuvo lugar en el partido de baloncesto entre el Obradoiro Clube de Amigos do Baloncesto y el Real Madrid, disputado el 4 de octubre.

En este caso, la Comisión propone una multa de 5.000 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante 12 meses a un aficionado local que, una vez terminado el encuentro y mientras el equipo arbitral y los jugadores abandonaban las instalaciones, profirió reiteradas amenazas e insultos graves contra los árbitros y los integrantes del conjunto visitante.

También se plantea una sanción de 60.001 euros y dos años de prohibición de acceso a recintos deportivos a un aficionado que fue localizado en el interior del estadio pese a tener vigente una medida que le impedía entrar. Los hechos se produjeron el 31 de octubre durante el encuentro entre el Racing Club Ferrol y la Sociedad Deportiva Ponferradina.

Multa al Celta

Por otra parte, Antiviolencia propone imponer una multa de 5.000 euros al Real Club Celta de Vigo por no garantizar el cumplimiento de la prohibición de venta y consumo de bebidas alcohólicas en el estadio. La incidencia se detectó durante el partido frente a la Juventus, disputado el 15 de octubre, cuando se observó que espectadores de los palcos VIP de la grada de Tribuna salían hacia la zona exterior de asientos con envases de cristal que contenían bebidas alcohólicas.

La Comisión también ha remitido un escrito al Celta y otro al Real Racing Club de Santander tras conocer informes de la Oficina Nacional de Deportes de la Policía Nacional que constatan la participación de integrantes de Tropas de Breogán y Juventudes Verdiblancas, respectivamente, en hechos contrarios a la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

En las comunicaciones trasladadas a ambos clubes, Antiviolencia considera que el historial de estos grupos justifica la aplicación del artículo 3.2.h de dicha normativa. Este apartado prohíbe facilitar a personas o grupos de seguidores implicados en conductas contrarias a la ley medios de transporte, locales, subvenciones, entradas gratuitas, descuentos, publicidad, difusión o cualquier otro tipo de promoción o apoyo a sus actividades.

Además, el organismo ha enviado escritos a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y a LaLiga para que trasladen estas indicaciones al resto de clubes. Así, cuando reciban como visitantes al Celta o al Racing de Santander, deberán impedir cualquier tipo de promoción o apoyo a los grupos señalados, especialmente la exhibición de sus pancartas en los estadios.