El Deportivo celebra este martes su Junta General de Accionistas

El Deportivo celebra este martes a las 9 horas una nueva Junta General Ordinaria de Accionistas en la que presentará los números del ejercicio cerrado el pasado 30 de junio. La cita volverá a ser a puerta cerrada, como viene siendo tradición en los últimos años, y los accionistas podrán participar de manera telemática. La Junta se celebrará en el estadio de Riazor y servirá para comprobar los números y las cuentas hasta el pasado 30 de junio.

Esta será la primera Junta con el equipo en Primera División, algo que ya de por sí genera más ingresos en cuanto a taquilla, explotación comercial e ingresos por derechos audiovisuales. El control total por parte de Abanca con más del 99% de las acciones convierte el acto en un mero formalismo en el que se aprobarán todos los puntos del día. El primero de ellos será "el examen y, en su caso, aprobación de los siguientes puntos relativos al ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2026: examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026. Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social realizada por el consejo de administración y examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2026.

El segundo punto en el orden del día es la "reelección de cargos del consejo de administración". Los estatutos aclaran que los cargos deben renovarse cada dos años y por tanto se votará por la continuidad de Juan Carlos Escotet, Massimo Benassi, Marta Fernández Currás y Benito Couceiro Naveira. El tercer punto es el de la aprobación del importe máximo de remuneración anual del conjunto de los administradores para el ejercicio 26/27.

El cuarto tratará la renovación de la designación de auditores de cuentas del grupo que conforman el Real Club Deportivo de A Coruña y sus sociedades dependientes para el ejercicio 26/27. El quinto corresponde a los ruegos y preguntas y el sexto tratará la delegación de facultades para la ejecución y formalización de los acuerdos adoptados.

Esos puntos se someterán a votación y saldrán aprobados al ser Abanca el principal accionista del club. A la espera de conocer el importe exacto del presupuesto para la temporada 2026-2027, el club ha mostrado un gran músculo financiero este verano tras el espectacular mercado de fichajes. Además, continúan las obras en la Ciudad Deportiva después de que el Deportivo decidiera adherirse al fondo CVC. El propio Massimo Benassi reconocía este lunes en una entrevista concedida a la Gazzetta dello Sport que la inversión final asciende a 55 millones de euros y las obras estarán finalizadas en el tramo final de 2027.

El objetivo del club sigue siendo el de contar con un importante número de jugadores jóvenes y criados en Abegondo para el primer equipo mientras refuerza también su apuesta por el fútbol femenino. El Deportivo sigue creciendo y para aumentar su volumen de negocio es necesario que el primer equipo masculino se consolide en la máxima categoría.