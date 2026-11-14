Liceo y Fabril, grandes protagonistas del sábado

Sábado importante para el Liceo y el Fabril con encuentros de liga importantes para ambos equipos. El Liceo viaja este sábado por la mañana a tierras catalanas para medirse a partir de las 20 al Shum. Los coruñeses han arrancado la temporada con dos derrotas en las dos primeras jornadas de liga y buscan los primeros puntos de la temporada. Bruno Saavedra es baja tras sufrir una rotura del músculo trasverso abdominal.

El equipo verde afronta su primer gran tramo de temporada cargado de encuentros ligueros y del inicio de la Champions. Enfrente el Shum buscará una temporada más la permanencia y en estas dos primeras jornadas ha sumado un punto. Los coruñeses ansían una victoria que sirva para recuperar la confianza y afrontar con garantías un exigente mes de noviembre.

Otra cita interesante de este sábado es el encuentro que afronta el Fabril de Manuel Pablo. Los blanquiazules reciben al Barakaldo a las 18:45 horas en el campo Arsenio Iglesias de la Ciudad Deportiva de Abegondo. Este será el primer encuentro que los blanquiazules jueguen lejos de Riazor. El duelo es importante para el filial blanquiazul que ha comenzado la temporada con cierta irregularidad. El Fabril es antepenúltimo con once puntos y está a dos de la salvación.

En el conjunto vasco llegan dos viejos conocidos de la afición deportivista. Son el central Pablo Trigueros y Óscar Marotías. Ambos cuentan con pasado blanquiazul tanto en el primer equipo como en el Fabril respectivamente. El Barakaldo se presenta en A Coruña con 14 puntos, tres más que el Fabril de Manuel Pablo.