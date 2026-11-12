Marc Casadó podrá jugar el Deportivo - Barça: "Será un partido especial para mí"

La plantilla del Deportivo trabaja esta semana de parón por selecciones con la mente puesta en el siguiente compromiso liguero ante el Alavés. Sin embargo gran parte de la afición se prepara ya para la visita del Barcelona a Riazor el próximo 29 de noviembre a las 16:15 horas.

El choque será muy especial para dos futbolistas de la plantilla herculina: Pierre Emerick Aubameyang y Marc Casadó. Se da la circunstancia de que ambos se han recuperado en tiempo récord de sus lesiones y si no hay contratiempo, estarán disponibles para Antonio Hidalgo.

De los dos el que más difícil lo tenía era Marc Casadó. Primero porque las primeras exploraciones y plazos de recuperación cifraban en finales de diciembre su puesta a punto. Sin embargo el centrocampista trabajó sin descanso y eso, unido a su buena genética, permitió que ya tuviera minutos el pasado fin de semana en el encuentro ante el Espanyol. Y segundo por la temida cláusula del miedo. El propio jugador reconoció este jueves en rueda de prensa que podrá estar ese día y ayudar a sus compañeros a superar al Barça. “Alavés, Barça y la cláusula del miedo: «Le pedí a mi agente que yo quería jugar todo»

"Después del parón viene el Alavés, vamos ahí a jugar. Será un partido jodido en el que tendremos que intentar sacar los tres puntos. Después viene el Barça, también será un partido especial para mí, como es normal, pero creo que lo importante para el equipo es pensar en el partido siguiente y prepararnos para ello".

Preguntado por si pidió, como Giménez con el Atlético, que no hubiese cláusula del miedo: “Como decía Josema Giménez, los jugadores, aunque estemos cedidos, queremos jugar el máximo número de partidos posible. Yo intenté también poder jugar este partido y lo hemos conseguido. Yo hablé con mi agente y le pedí jugar todo. No sé cómo lo gestionaron, pero al final creo que lo podré jugar”.

El Dépor vuelve a salir airoso de una situación que últimamente no es muy común en el mundo del fútbol. Los clubes propiedad de un jugador suelen impedir que ese futbolista se enfrente a ellos a través de la conocida como cláusula del miedo. Este año el Dépor ha logrado, gracias a la voluntad de los futbolistas, que tanto Giménez como Casadó puedan participar en los encuentros ante Atlético y Barcelona respectivamente. Ese partido ante el conjunto catalán está levantando una gran expectación y las entradas que se pusieron ayer a la venta volaron en cuestión de minutos