El Deportivo suspende abonos por revender entradas para el partido contra el Barcelona

El RC Deportivo ha detectado la reventa de entradas y abonos para el partido que enfrentará al primer equipo masculino con el FC Barcelona el próximo 29 de noviembre. Ante esta situación, la entidad blanquiazul ya ha tomado medidas contra los abonados implicados, a los que ha suspendido sus carnés para este encuentro.

El club ha informado de que, una vez identificadas las personas que participaron en estas prácticas, abrirá los correspondientes expedientes disciplinarios. Estos procedimientos podrían tener consecuencias más allá del partido frente al conjunto azulgrana, ya que podrían terminar con la cancelación definitiva de la condición de abonado, de acuerdo con la normativa vigente.

Entradas falsas

Además de la reventa, el Deportivo ha advertido de la circulación de entradas falsas para un encuentro que ha despertado una gran expectación entre la afición. Por este motivo, la entidad ha pedido a los seguidores que extremen las precauciones y que adquieran sus localidades exclusivamente a través de los canales oficiales del club.

La compra de entradas en plataformas no autorizadas o directamente a particulares puede suponer un riesgo de fraude y no garantiza que los aficionados puedan acceder al estadio. El Deportivo asegura que continuará vigilando este tipo de prácticas y actuará contra ellas para proteger a sus abonados y garantizar la seguridad en los accesos al campo.