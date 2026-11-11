El Deportivo tomará medidas ante la reventa de abonos y entradas para el partido ante el Barcelona

El club lanza una seria advertencia tras comprobar que diferentes plataformas digitales ofrecían entradas y abonos para el encuentro del próximo 29 de noviembre y los infractores podrían perder su condición de abonados entre dos y cinco años

El Deportivo vendió en pocas horas todas las entradas a la venta para el encuentro del próximo 29 de noviembre ante el Barcelona. La venta se realizó únicamente entre los abonados del club que agotaron todas las existencias. A los pocos minutos empezaron a salir a la venta las entradas en diferentes páginas web. El club ha querido advertir de las medidas que adoptará ante la gente que intente revender sus entradas o abonos para un encuentro que coincidirá con las elecciones generales.

En el comunicado que acaba de publicar, el Deportivo informa que el "Departamento de Seguridad supervisa y monitoriza todos los anuncios y ofertas que tengan por objeto la comercialización fraudulenta de entradas y títulos de abono. Estas actuaciones podrán derivar en infracciones muy graves que pueden llevar a la pérdida de la condición de abonado por un periodo que se extiende entre los dos y los cinco años".

➡️ Comunicado oficial do RC Deportivo. 🔗 https://t.co/U8JOT8snYL https://t.co/lLbzfw0AgW — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 11, 2026

Además el Deportivo "reitera su tolerancia cero ante prácticas especulativas y fraudulentas como las descritas que vulneran los derechos del club y del deportivismo adoptando las medidas que sean necesarias durante la temporada para prevenirlas y erradicarlas". El club recuerda a sus socios que en caso de no poder acudir al encuentro deberán ceder su abono por los cauces legales y a través de la liberalización de asientos que promueve el Deportivo.

El encuentro ha generado una gran expectación tras ocho temporadas lejos de Primera División. Esta será la primera visita del Barcelona de Lamine Yamal y muchos jugadores que nunca se han enfrentado al primer equipo del Deportivo en Riazor.