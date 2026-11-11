El Dépor agota las entradas para recibir al Barcelona en Riazor el día de las elecciones generales

El Deportivo ha agotado las entradas de público general para el partido frente al FC Barcelona, que se disputará el próximo domingo 29 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de ABANCA-Riazor. El club coruñés ha anunciado este miércoles 11 de noviembre que ya no quedan localidades disponibles para la venta ordinaria, por lo que las únicas opciones para conseguir una entrada pasan ahora por los asientos que decidan liberar los abonados.

De esta forma, los deportivistas que todavía quieran acudir al encuentro podrán consultar las localidades que queden disponibles a través de la plataforma de ticketing del Deportivo. La venta estará condicionada a que los socios pongan sus asientos a disposición del club para que puedan ser adquiridos por otros aficionados.

Los abonados que liberen su localidad recibirán el 50% del importe neto de la venta, una cantidad que se ingresará en su cuenta MoeDÉiro. Este saldo podrá utilizarse para descontar el precio de la renovación del abono, comprar productos y servicios del ecosistema Dépor o realizar pagos en establecimientos asociados que tengan habilitada esta opción. El trámite puede realizarse desde la plataforma de liberación de asientos o a través de la aplicación oficial del club.

Prioridad hasta día 18

Los abonados y las personas inscritas en los programas Deportivista y Deportivista+ tendrán prioridad para comprar las localidades que vayan quedando libres hasta el miércoles 18 de noviembre a las 10:00 horas. A partir de ese momento, el Deportivo continuará con el procedimiento de venta que tenga habilitado para las entradas disponibles.

El club recuerda también las ventajas de sus modalidades de vinculación con la entidad para quienes no disponen de un abono de temporada. El programa Deportivista+ tiene un coste de 65 euros por temporada e incluye un abono digital, número de socio y antigüedad en el club, además de prioridad en el acceso a nuevos abonos y preferencia para comprar entradas de los partidos disputados en Riazor.

Esta modalidad permite también asistir a los encuentros de la cantera, excepto los del Fabril, que se celebren en el Dépor Training Center de Abegondo hasta completar aforo. Entre sus ventajas figuran un 10% de descuento en las DéporTiendas y en la web Deportienda, tarifas especiales para el Dépor Museo & Tour, sorteos y experiencias exclusivas, un descuento del 10% en entradas y promociones de empresas patrocinadoras.

Por su parte, la modalidad Deportivista cuesta 40 euros por temporada y comparte buena parte de estos beneficios. Incluye igualmente el abono digital, número y antigüedad en el club, acceso a los partidos de la cantera en Abegondo con la misma excepción del Fabril y hasta completar aforo, y prioridad en la compra de entradas para los encuentros de Riazor. La principal diferencia está en los descuentos en las tiendas oficiales, que en este caso son del 5%.