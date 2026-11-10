Deportivo: Cinco internacionales lejos de A Coruña durante este parón de selecciones

El Deportivo trabaja esta semana en Abegondo con la mente puesta en el choque del próximo sábado 21 de noviembre en Mendizorroza. La Liga vuelve a sufrir un nuevo parón por fechas internacionales y un total de cinco jugadores del conjunto herculino están ya concentrados con sus selecciones. Se trata de David Mella, Giménez, Noubi, Amatucci y Nsongo Bil. Otro de los habituales es Bright Ede, pero el central seguirá en A Coruña con su recuperación.

Actualmente cuatro de esos cinco jugadores son titulares indiscutibles para Antonio Hidalgo. Giménez es el pilar fundamental de la defensa. Su impacto en el equipo ha sido tremendo desde su llegada y ya luce el brazalete de capitán. Mella también aparece desde hace semanas en el once de Hidalgo y el premio ha sido la llamada con la selección española sub21. Amatucci jugará también con Italia sub21 mientras mantiene su puesto de titular en el Dépor. Por último aparece Nsongo Bil. El delantero vuelve con Camerún después de su estreno en la anterior ventana. El atacante sigue viviendo un sueño tras marcar y asistir con el combinado africano. También ha sido convocado Lucas Noubi con Bélgica sub21. El central ha desaparecido de las alineaciones blanquiazules pero la selección belga mantiene su confianza en él.

Salvo los partidos de Camerún, el resto de internacionales jugarán partidos amistosos. Giménez disputará uno de los grandes clásicos de Sudamérica entre Argentina y Uruguay, un encuentro que será la madrugada del viernes al sábado en La Bombonera. El segundo encuentro será la madrugada del martes al miércoles en Uruguay ante República Dominicana. En el caso de la sub21, los partidos serán ante Japón (viernes a las 19 horas) y Albania (martes a las 19 horas). El lunes viviremos un duelo entre la Bélgica de Noubi y la Italia de Amatucci, mientras que el viernes sus combinados jugarán ante Alemania y Francia respectivamente.

Los choques más decisivos son los que jugarán Nsongo Bil. Camerún busca la clasificación para la Copa África. Su selección afronta un doble duelo ante Namibia. El primer partido será el jueves a las 20 horas y el segundo el lunes a las 14 horas, por lo que el delantero será el primer internacional en regresar a la ciudad herculina, junto a Noubi y Amatucci.

Recuperar a los lesionados

El parón por selecciones servirá para la puesta a punto de dos futbolistas que acaban de superar sendas lesiones. Son Aubameyang y Casadó. Los dos han acortado plazos en su recuperación, pero esta semana sin competición vendrá bien para seguir recuperando sensaciones. Además, Ede y Zaka siguen sin poder estar disponibles para un Antonio Hidalgo que ha tenido que alterar sus planes ante el importante número de lesiones que ha asolado al equipo en estas últimas semanas.