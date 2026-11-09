Las entradas para el Dépor-Barcelona saldrán a la venta esta semana: toda la información

Las entradas para el partido del Deportivo contra el Barça en Riazor se pondrán a la venta esta misma semana para abonados. El enfrentamiento tendrá lugar el mismo 29N, día de las elecciones generales, a las 16:15h en el estadio coruñés.

El Dépor ha anunciado que a partir de este miércoles, 11 de noviembre, el mismo día de la huelga general convocada por los sindicatos, a partir de las 10:00 abrirá la venta prioritaria para abonados con asiento, Deportivista y Deportivistas+. No será hasta el siguiente miércoles, 18 de noviembre, cuando el resto de entradas estarán disponibles para el público general; será también a partir de las 10:00, tal y como ha anunciado el club.

Los precios de las localidades serán a partir de 110 euros. Sin embargo, al tratarse de un partido contra el FC Barcelona, se prevé que la asistencia sea numerosa por el interés que puede despertar también el rival.

Además, ya está disponible la posibilidad de que los socios liberen asiento en caso de no poder acudir a ABANCA Riazor.