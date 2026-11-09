David Mella escogido por Luis de la Fuente para entrenar con la selección absoluta

En los últimos días David Mella era convocado para acudir a la cita internacional con la Selección Española Sub-21. Se trata de la primera vez que el jugador del Deportivo de A Coruña acudía a la convocatoria de la selección nacional.

En el entrenamiento de esta tarde en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid), el del Dépor ha sido uno de los jugadores Sub-21 escogidos por el seleccionador, Luis de la Fuente, para ejercitarse con la selección absoluta. Se trata del primer entrenamiento de la vigente campeona del mundo en este parón de selecciones.

Al inicio han guardado un respetuoso minuto de silencio en memoria del recientemente fallecido Jesús de Miguel, Demi. Ferrán Torres y Unai Simón han portado una corona de flores y una camiseta con el nombre y dorsal del jugador, que han colocado en el centro del campo.

El futbolista blanquiazul participará en los encuentros ante Japón y Albania que se disputarán durante el parón de noviembre de las próximas semanas.