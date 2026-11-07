Espanyol 0 - Deportivo 0: Leo Román salva un punto para los coruñeses

Los de Hidalgo fueron inferiores a su rival pero suman un punto tras un gran encuentro de Leo Román y su primera portería a cero

Punto muy sufrido para el Dépor que empató a cero en su visita al RCD Stadium. Leo Román fue el mejor de un Dépor que defendió con ahínco los constantes ataques pericos durante todo el partido. Los herculinos logran dejar su portería a cero por primera vez en la temporada.

Hidalgo apostó por un once esperado con Leo en portería, Alti, Loureiro, Giménez, Quagliata, Mella, Soriano, Amatucci, Luismi, Yeremay y Nsongo. Auba tendría que esperar su oportunidad en la segunda mitad y Casadó entraba en convocatoria tras una recuperación en tiempo récord de su fractura de clavícula.

La primera mitad fue claramente perica. Los locales, espoleados por el efecto de tener un nuevo entrenador, disfrutaron de las ocasiones más claras de gol. Tras unos minutos de estudio, el conjunto catalán se volcó sobre la meta de Leo. El guardameta fue el gran protagonista del primer acto con dos auténticos paradones. El primero de ellos tras un remate de cabeza de Roberto y el segundo tras otro remate de Santiago. Tras unas semanas algo irregulares, el portero mostraba por qué el Dépor realizó un desembolso tan importante el pasado verano.

También lo intentó el Dépor, que tuvo la mejor ocasión tras una gran combinación entre Mario, Luismi y Amatucci. El italiano se plantaba solo delante del guardameta, pero disparaba algo forzado y sin puntería. La pelota acabaría en córner. Más allá de eso, los de Hidalgo tuvieron alguna acción aislada en la que pudieron hacer daño a su rival. Sin embargo, esas jugadas fueron un espejismo y ninguna obligó al guardameta local a realizar una gran intervención.

Con ese empate a cero se llegaba al descanso de un primer acto decantado en favor de los pericos. Lo mejor para el Deportivo era el resultado y esperar que los jugadores de banquillo dieran otro aire al equipo. Y no tardó el técnico, que tras el descanso dio entrada a Aubameyang y Villares en lugar de Luismi y Yeremay. Arrancó bien el equipo con una presión alta, pero fue una sensación efímera. Pero ese efecto duró poco y pronto el Espanyol volvió a someter a los blanquiazules.

No eran llegadas muy claras pero la defensa tenía mucho trabajo en centros laterales que sacaba de manera bastante efectiva. El duelo era igualado pero siempre decantado hacia los locales. El Espanyol atacó con fuerza en el tramo final y Leo volvió a salvar al equipo tras un disparo de Roberto. En el rechace Villares hacía una gran intervención defensiva. Los últimos minutos evidenciaron que ninguno de los dos equipos quería encajar y el choque se volvió duro e impreciso.

El punto permite al Dépor alcanzar los quince puntos y rompe su racha de dos derrotas consecutivas lejos de Riazor. La próxima semana no habrá fútbol por el parón de selecciones y el siguiente compromiso liguero será el sábado 21 de noviembre ante el Deportivo Alavés en Mendizorroza.