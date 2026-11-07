Espanyol - Deportivo, en directo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de la Liga EA Sports

El Deportivo salta este sábado al RCD Stadium para medirse al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la jornada número 12 de LaLiga. Los coruñeses arrancan la jornada en una cómoda octava posición con 14 puntos. Los de Antonio Hidalgo buscan su segunda victoria de la temporada lejos de Riazor y ampliar su ventaja con respecto a la zona baja de la clasificación.

La semana ha sido muy positiva para los coruñeses tras la recuperación de Aubameyang y los importantes avances en la recuperación de Marc Casadó. Zaka y Ede siguen lesionados y no estarán en tierras catalanas. Enfrente llega un Espanyol que ha cambiado de entrenador y que busca una reacción con la llegada de Eder Sarabia al banquillo perico.

Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el RCD Stadium: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Espanyol - Deportivo.