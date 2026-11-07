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Espanyol - Deportivo, en directo | Horario y alineaciones del partido de fútbol de la Liga EA Sports
Sigue en directo el encuentro correspondiente a la jornada número 12 de LaLiga en el que los coruñeses buscarán su segunda victoria lejos de Riazor
El Deportivo salta este sábado al RCD Stadium para medirse al RCD Espanyol en el partido correspondiente a la jornada número 12 de LaLiga. Los coruñeses arrancan la jornada en una cómoda octava posición con 14 puntos. Los de Antonio Hidalgo buscan su segunda victoria de la temporada lejos de Riazor y ampliar su ventaja con respecto a la zona baja de la clasificación.
La semana ha sido muy positiva para los coruñeses tras la recuperación de Aubameyang y los importantes avances en la recuperación de Marc Casadó. Zaka y Ede siguen lesionados y no estarán en tierras catalanas. Enfrente llega un Espanyol que ha cambiado de entrenador y que busca una reacción con la llegada de Eder Sarabia al banquillo perico.
Sigue en Quincemil el minuto a minuto con todo lo que ocurra en el RCD Stadium: goles, ocasiones, tarjetas, cambios y todas las reacciones del Espanyol - Deportivo.
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El Dépor busca la segunda victoria lejos de Riazor
El equipo ha ofrecido un buen rendimiento lejos de casa pero se planta en el RCD Stadium con dos derrotas consecutivas en San Sebastián y Madrid. El único triunfo a domicilio llegó en La Cerámica en el triunfo por dos goles a tres sobre el Villarreal
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Jornada marcada por los homenajes a Jesús de Miguel
Toda la jornada tendrá un recuerdo para el futbolista que fallecía el pasado lunes durante la disputa del encuentro entre Tenerife y Andorra. Se guarda un minuto de silencio en todos los estadios
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Conocemos también el once del Espanyol
Eder Sarabia coloca un once con Ángel Fortuño, El Hilali, Cabrera, Quilindschy, Edu Expósito, Pol Lozano, Dolan, Santiago, Cala, Pere Milla y Roberto
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Casadó, gran novedad de la convocatoria
El centrocampista catalán ha adelantado mucho un regreso que se esperaba para finales de diciembre. El centrocampista entra en la convocatoria e iniciará el partido en el banquillo junto a Aubameyang. El banquillo coruñés estará formado por Ferllo, Noubi, Casadó, Aubameyang, Villares, Riki, Angeliño, Asp Jensen, Ximo, Adama, Kevin y Noé
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Ya conocemos el once del Deportivo con Auba suplente
El Deportivo sale con Leo Román, Altimira, Giménez, Loureiro, Quagliata, Mella, Amatucci, Soriano, Yeremay, Luismi Cruz y Nsongo Bil.
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Bienvenidos al Espanyo - Deportivo
Buenas tardes, bienvenidos a la retransmisión del partido entre Espanyol y Deportivo de la jornada 12 del campeonato de Liga