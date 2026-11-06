El Dépor-Barça se jugará el 29 de noviembre a las 16:15 horas, día de las elecciones generales

El Deportivo ya conoce el horario de uno de los partidos más esperados de la temporada. El conjunto blanquiazul recibirá al FC Barcelona el próximo domingo 29 de noviembre a las 16:15 horas en el estadio de ABANCA-Riazor, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de LaLiga EA Sports.

La fecha tendrá además un componente político, ya que ese mismo domingo se celebrarán las elecciones generales en España. Los aficionados deportivistas tendrán así una doble cita en una jornada en la que deberán compaginar el partido con el ejercicio del derecho al voto, cuya jornada se desarrollará entre las 9:00 y las 20:00 horas.

El encuentro ante el Barcelona será uno de los grandes atractivos del calendario de la primera vuelta para el equipo coruñés, que recibirá en Riazor a uno de los principales aspirantes al título. El choque está fijado para las 16:15 horas, por lo que se disputará en plena jornada electoral, aunque permitirá acudir a las urnas antes o después del encuentro.

Más horarios

El calendario blanquiazul ya tiene definidos los horarios de sus tres siguientes compromisos ligueros. Antes de medirse al Barcelona, el Deportivo visitará al Espanyol este sábado 7 de noviembre a las 16:15 horas, en el RCDE Stadium.

Después llegará otro desplazamiento, esta vez al campo del Deportivo Alavés. El partido de Mendizorroza se jugará el sábado 21 de noviembre a las 14:00 horas, antes de regresar a Riazor para recibir al conjunto azulgrana el día 29.