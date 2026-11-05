El Espanyol-Deportivo se jugará este sábado pese a la petición de AFE de suspender la jornada

El Deportivo jugará este sábado 7 de noviembre ante el Espanyol en el RCDE Stadium. El encuentro, correspondiente a la duodécima jornada de LaLiga EA Sports, se mantiene en el calendario pese a la petición de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) de suspender las competiciones futbolísticas en España hasta el próximo lunes 9 de noviembre por el fallecimiento de Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife. El partido comenzará a las 16:15 horas y será retransmitido por DAZN.

La decisión supone que la jornada de Primera División seguirá adelante, al igual que la mayor parte de los encuentros de Segunda. La propuesta del sindicato de futbolistas no ha prosperado, aunque el fallecimiento del jugador ha provocado modificaciones en el calendario de algunas competiciones y la organización de distintos actos de homenaje en los estadios durante este fin de semana.

La petición había sido trasladada formalmente el pasado martes a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), LaLiga y la UEFA. AFE reclamó que se suspendieran los encuentros de competiciones nacionales y continentales disputados en territorio español entre el 3 y el 9 de noviembre, ambos incluidos. Para justificar su solicitud, el sindicato hizo referencia a los artículos 3 y 158.1 del Reglamento de Competiciones de la RFEF, que contemplan la posibilidad de paralizar competiciones y partidos ante circunstancias excepcionales.

La asociación ha ido un paso más allá este jueves y ha hecho público el sentir de los futbolistas después de contactar con jugadores y jugadoras de todas las categorías. Según AFE, la postura ha sido unánime a favor de no disputar los encuentros de esta jornada. El colectivo considera que "no se dan las circunstancias anímicas ni humanas para afrontar la competición con normalidad" y ha apelado al respeto, al duelo y a la sensibilidad ante una muerte que ha causado una profunda conmoción en los vestuarios.

"Hay momentos en los que la humanidad, el respeto y la solidaridad deben estar por encima de cualquier competición", ha defendido el sindicato, que considera que las personas deben prevalecer sobre los intereses deportivos y económicos. Pese a esta postura, LaLiga mantiene la celebración de la jornada y el Deportivo tendrá que viajar a Cornellà para medirse al Espanyol.

Homenaje en todos los campos

La jornada estará marcada, en cualquier caso, por los actos de recuerdo a Jesús de Miguel. La RFEF, LaLiga y Liga F han acordado una iniciativa conjunta bajo el lema "Siempre en nuestro recuerdo", que se desarrollará en los estadios durante los partidos previstos entre el 6 y el 9 de noviembre.

Los futbolistas titulares de ambos equipos saltarán al césped entremezclados y con camisetas especiales con el dorsal 9, el número que lucía el jugador del Tenerife. Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados alrededor del punto del campo donde se produjo la jugada del pasado lunes. Los capitanes, que saldrán en último lugar, depositarán una ofrenda floral en su memoria.

Después se guardará un minuto de silencio, mientras los videomarcadores muestran una imagen del futbolista. El homenaje tendrá también continuidad durante el encuentro: en la primera interrupción del juego a partir del minuto 9, el árbitro detendrá el partido para proyectar un vídeo en su recuerdo. Los jugadores aplaudirán desde sus posiciones antes de reanudar el encuentro.

Además, el CD Tenerife celebrará este sábado, 7 de noviembre, un acto solemne en memoria de su futbolista en el estadio Heliodoro Rodríguez López. El homenaje comenzará a las 19:00 horas, en horario peninsular, y estará abierto a todos los aficionados. También podrá seguirse a través de los canales oficiales de LaLiga y la RFEF.

La muerte de Jesús de Miguel ha provocado una profunda conmoción en el fútbol español y ha llevado a suspender distintos encuentros de las competiciones nacionales. Sin embargo, el Espanyol-Deportivo se mantiene en el calendario y se disputará este sábado en el RCDE Stadium.

Se suspenden, por otro lado, los partidos de Segunda División CD Castellón - SD Eibar, Granada CF - CD Tenerife y FC Andorra - RCD Mallorca. En Liga F, por su parte, se aplazará el Costa Adeje Tenerife - Deportivo Alavés.