El Dépor permitirá gastar el saldo acumulado al liberar el asiento en sus locales de A Coruña

El RC Deportivo de A Coruña amplía las posibilidades de uso de MoeDéiro, el sistema que permite a los aficionados acumular saldo al liberar su asiento. A partir de ahora, ese dinero también podrá utilizarse para pagar en diferentes establecimientos vinculados al club.

La entidad blanquiazul ha comunicado esta novedad a sus aficionados, que podrán emplear el saldo disponible en Bruma Sushi Bar & Cocktails, 1906 Café y la heladería de la DéporTienda de la calle Real.

De esta manera, el dinero generado al liberar una localidad podrá destinarse al consumo en estos establecimientos, ampliando las opciones de utilización de MoeDéiro más allá de las que ya estaban disponibles.

Cómo utilizar MoeDéiro

Para acceder a este servicio, los aficionados deberán tener instalada o actualizada la aplicación oficial del Deportivo e iniciar sesión con su cuenta. Aquellos que todavía no dispongan de un perfil tendrán que registrarse.

Una vez dentro de la aplicación, deberán acceder al apartado MoeDéiro, situado en el botón central identificado con el icono de ABANCA-RIAZOR, y completar su configuración.

Tras realizar estos pasos, podrán utilizar el saldo acumulado para pagar en los establecimientos anunciados por el club.