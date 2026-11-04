El Dépor, pendiente de la decisión sobre la suspensión de la jornada por la muerte de Jesús de Miguel

El fútbol español permanece pendiente de la decisión sobre una posible suspensión de la jornada después de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) haya solicitado paralizar las competiciones durante los próximos días por la muerte de Jesús De Miguel, jugador del CD Tenerife. El futbolista, de 30 años, falleció después de sufrir un fuerte golpe durante el encuentro disputado por su equipo frente al FC Andorra.

La petición del sindicato afecta a las competiciones de fútbol profesional y plantea detener la actividad hasta el próximo 9 de noviembre. En el caso de Primera División, supondría la suspensión de los encuentros correspondientes a la jornada 12, mientras que en Segunda División afectaría a los partidos de la jornada 13. Entre ellos se encuentra el compromiso que el Deportivo tiene previsto disputar este sábado frente al Espanyol en el RCDE Stadium de Barcelona.

El fallecimiento de De Miguel se produjo después de un lance del partido en el que sufrió un fuerte impacto tras un choque con el guardameta del FC Andorra, Jesús Owono. Los servicios médicos tuvieron que intervenir y el jugador fue trasladado a un centro hospitalario, donde finalmente murió. La noticia provocó una gran conmoción en el fútbol español y numerosas muestras de condolencia por parte de clubes, compañeros y organismos deportivos.

La Real Federación Española de Fútbol ya había acordado suspender algunos encuentros de la Copa del Rey y de la Copa de la Reina previstos entre el 3 y el 5 de noviembre. Por su parte, el CD Tenerife también había solicitado el aplazamiento de su próximo compromiso liguero frente al Granada. La decisión sobre el resto de la jornada determinará si el Deportivo puede disputar con normalidad su partido ante el Espanyol.

Otros fallecimientos

La muerte de Jesús de Miguel vuelve a poner sobre la mesa otros episodios trágicos que han golpeado al fútbol español durante las últimas décadas. Uno de los más recordados es el de Antonio Puerta, jugador del Sevilla, que falleció en agosto de 2007 a los 22 años después de sufrir varias paradas cardiorrespiratorias durante un partido de Liga frente al Getafe, disputado en el Sánchez-Pizjuán.

El futbolista se desplomó sobre el terreno de juego y pudo abandonar el campo por su propio pie después de ser atendido, pero su estado empeoró durante los días posteriores. Puerta murió en el hospital el 28 de agosto. Su fallecimiento obligó a modificar el calendario del Sevilla, que aplazó el encuentro de Liga frente a Osasuna y también vio afectado su compromiso europeo contra el AEK de Atenas.

Otro caso especialmente recordado es el de José Antonio Gallardo, portero del Málaga, que falleció en 1987 después de sufrir un fuerte golpe en la cabeza durante un partido amistoso frente al Celta de Vigo. El guardameta fue trasladado al hospital, donde permaneció ingresado durante varios días antes de morir. El encuentro quedó marcado por el accidente y su muerte causó una profunda conmoción en el fútbol español.

Más recientemente, en 2025, el fútbol regional también vivió un episodio trágico con el fallecimiento de Raúl Ramírez, portero del CD Colindres, después de sufrir un golpe en la cabeza durante un partido frente al Revilla. Su muerte provocó la suspensión de la actividad del club y numerosas muestras de condolencia en el fútbol cántabro.

También permanece en la memoria de los aficionados el fallecimiento de Daniel Jarque, capitán del Espanyol, que murió en agosto de 2009 a los 26 años a causa de una parada cardíaca mientras se encontraba concentrado con su equipo en Italia durante la pretemporada. El club catalán suspendió los compromisos amistosos previstos y la noticia tuvo un enorme impacto en el deporte español.

El recuerdo de Pelayo Novo

El fútbol gallego también recuerda a Pelayo Novo, excentrocampista del CD Lugo, que falleció el 28 de febrero de 2023 a los 32 años después de ser arrollado por un tren en Oviedo. El futbolista asturiano había militado en el conjunto albivermello durante la temporada 2014-2015, en la que disputó 14 encuentros y anotó cuatro goles. También pasó por equipos como el Real Oviedo, el Elche, el Córdoba y el Albacete.

Su trayectoria deportiva había quedado marcada por un grave accidente sufrido en marzo de 2018, cuando era jugador del Albacete. Durante la concentración de su equipo en un hotel de Huesca, antes de disputar un partido contra el conjunto oscense, cayó desde la tercera planta del establecimiento. El futbolista sufrió graves lesiones que le obligaron a abandonar el fútbol profesional y a iniciar un largo proceso de recuperación.

Tras aquel accidente encontró una nueva vía para seguir vinculado al deporte en el tenis en silla de ruedas, modalidad en la que llegó a competir a nivel nacional. Su fallecimiento provocó numerosas muestras de condolencia de los clubes en los que había jugado, entre ellos el CD Lugo, que recordó al exfutbolista y trasladó su pésame a familiares y amigos. Aunque su muerte no se produjo durante un encuentro deportivo, su historia también forma parte de los episodios que han golpeado al fútbol español en los últimos años.