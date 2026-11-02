Pepe Mel, exentrenador del Dépor ingresado en la UCI tras ser operado de un ictus en Sevilla

El exentrenador del Deportivo, Pepe Mel, de 63 años, se encuentra ingresado en la UCI del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras sufrir un ictus este domingo, 1 de noviembre, y ser intervenido de urgencia.

Así lo confirmaba el Real Betis y lo recogía en las últimas horas el EL ESPAÑOL. Según la información facilitada por el club a petición de su familia la operación concluyó satisfactoriamente, aunque el entrenador continúa hospitalizado y pendiente de evolución.

Por ahora, no se ha difundido un parte médico oficial que detalle su estado ni han trascendido más datos sobre el tratamiento que ha recibido el técnico. Mel continúa bajo supervisión médica después de la intervención, sin que se haya comunicado una previsión sobre los siguientes pasos de su recuperación.

La noticia sobre su estado de salud ha provocado muestras de apoyo de clubes con los que el técnico madrileño ha mantenido una relación profesional, como el Real Club Deportivo y la UD Las Palmas.

El Dépor, club al que Mel dirigió de febrero a octubre de 2027, lanzaba un mensaje de ánimo al técnico para su recuperación: "Desde el RC Deportivo queremos enviar todo nuestro apoyo y cariño a Pepe Mel. ¡Pronta recuperación, Pepe! ¡Mucha fuerza!".

Desde el RC Deportivo queremos enviar todo nuesto apoyo y cariño a Pepe Mel. ¡Pronta recuperación, Pepe! ¡Mucha fuerza!💙 https://t.co/CCxgtbEcqF — RC Deportivo (@RCDeportivo) November 2, 2026

La UD Las Palmas, a la que dirigió entre marzo de 2019 y enero de 2022, publicaba un mensaje dirigido al entrenador: "Desde la UD Las Palmas queremos enviar todo nuestro ánimo y cariño a Pepe Mel, tras sufrir un accidente cerebrovascular, del que ha sido intervenido quirúrgicamente".

Carrera ligada al Betis

Pepe Mel mantiene un vínculo muy estrecho con el club sevillano, hecho por el que el Betis ha actuado como interlocutor para trasladar la información autorizada por la familia.

Fue delantero y, posteriormente, entrenador en dos etapas del conjunto verdiblanco. Desde el banquillo consiguió los dos últimos ascensos del equipo a Primera División, uno de los principales hitos de su trayectoria profesional.

La primera etapa en el banquillo comenzó en julio de 2010 y terminó en diciembre de 2013. Posteriormente, regresó un año después, en diciembre de 2014, y permaneció en el cargo hasta enero de 2016.

Mel se encontraba sin equipo desde el pasado mes de marzo, cuando concluyó su última experiencia profesional en Marruecos. Desde entonces había continuado siguiendo la actualidad futbolística y preparándose para una posible incorporación a otro proyecto, tanto en España como en el extranjero.

Su trayectoria como entrenador incluye también experiencias en Inglaterra y Grecia.

El madrileño reside actualmente en Sevilla, donde ha mantenido sus vínculos personales y deportivos. Su ingreso ha situado su estado de salud en el centro de la atención de los equipos por los que ha pasado, entre ellos Las Palmas y el propio Deportivo.